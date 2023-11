Según expertos, este es el secreto para vivir una vida feliz en pareja:

En el pasado los matrimonios eran más duraderos y comunes, y el lema de ‘’Hasta que la muerte los separe’' quedaba escrito en piedra. Pero, en la actualidad las cosas han cambiado, es especial porque hay un alza de divorcios. En los tiempos de ahora, las parejas tienden a durar menos en los matrimonios por múltiples razones.

Es claro que la taza de divorcios es más alta pero, sin embargo, hay parejas que sí logran ser felices y que han logrado estar juntos para toda la vida.

Investigadores de The Open University investigaron la respuesta a esta interrogante y para ello entrevistaron a 4,494 británicos de entre 18 y 65 años, además analizaron las conductas y costumbres de 50 parejas, la mitad de ellas con niños.

Según El confidencial, los resultados del referido estudio los presentaron en el libro ‘The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last’, donde determination que el secreto de la felicidad en pareja va más allá del sexo, algo que aunque es importante, no lo es todo. La felicidad va más allá.

El citado medio presenta las palabras del psicólogo John Bradshaw, quien destacó que para una relación duradera hay que superar “la transición del romance al compañerismo”. Por su parte, Meg John Baker y Jacqui Gabbi, autoras de ‘The Secrets of Enduring Love: How to Make Relationships Last’, indicaron que cuando preguntaron a las personas qué es lo más le gusta de su relación, el sexo no estaba entre las primeras 10 respuestas.

Las autoras del libro expresaron que la gente contestó que lo que más les gusta de su relacióera: reír juntos, compartir valores e intereses, ser los mejores amigos, ser cuidados y sentirse apoyados, sentirse seguros, ser felices, la confianza, compartir una relación cercana, hablar y escuchar, estar enamorado y/o ser amado.

Resaltaron que incluso hay cónyuges que disfrutan de sexo una vez al mes (siendo más importante la calidad que la frecuencia), algo que pasa más en las parejas cuando están criando hijos. Determinaron que quienes no tienen hijos son más felices, pero que esto no es por lo sexual, sino debido a otros factores por las circunstancias propias de la crianza.

¿Qué hacen las parejas para durar y ser felices?

Una pareja de adultos mayores BBC

El Confidencial publicó que tras el estudio, los investigadores concluyeron que las parejas duraderas y felices tienen las siguientes prácticas y costumbres:

1. Dan gracias y tienen gestos positivos en reconocimiento del esfuerzo del otro.

2. Buena comunicación. Conversan para mantener contacto y evitar estrés, se cuentan sus vivencias del día a día.

3. Regalos sorpresa y actos de generosidad, lo que no necesariamente implica cosas caras, sino hasta un simple acto de preparar y dar una taza con café.

4. Compartir las tareas del hogar.

5. Muestras de amor. Decir “te quiero” es muy valorado en la salud de la pareja.

6. Compartir valores, creencias, gustos, ambiciones e intereses con tu pareja.

7. Humor. Reír juntos contribuye al bienestar en la relación.