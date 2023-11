Llega nueva tienda a Plaza Las Américas, justo para comenzar la Navidad

El centro comercial Plaza las Américas anunció la apertura de una nueva tienda a su espacio en la zona de Hato Rey, se trata de Tiendas Zafiro que estará disponible al público desde el próximo 21 de noviembre.

El nuevo espacio se encuentra en el segundo nivel de Plaza Las Américas.

El propietario William McGraw, de 32 años, cumplió su meta de llegar con su empresa al centro comercial más grande del Caribe.

McGraw destacó que cualquier empresario tiene a Plaza Las Américas en Hato Rey en el radar por su posicionamiento, pero en su caso “era algo más personal”. Explicó que “yo caminaba esos pasillos ya con mi sueño en la mente y en el corazón. Pero, ese sueño de abrir una tienda era casi imposible”. En la actualidad, cuenta con Tiendas Zafiro en el Viejo San Juan (que inauguró el 12 de diciembre de 2015), The Mall of San Juan, Condado, Plaza del Caribe en Ponce y Plaza del Sol en Bayamón.

Para debutar en los negocios -siendo estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Cayey- solicitó un préstamo de microempresas en el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico, empezar vendiendo marcas de cero reconocimiento y sin una estrategia de mercadeo, solo dependiendo del flujo de turistas en el Viejo San Juan y el respaldo incondicional de su familia.

Con Tiendas Zafiro en Plaza Las Américas, McGraw apuesta aún más a su país, a continuar aportando al desarrollo económico y brindando empleos. En el Viejo San Juan contrató 6 empleados, The Mall of San Juan (12), Condado (4), Plaza del Caribe en Ponce (9) y Plaza del Sol en Bayamón (7), más de 10 a 12 en el área de administración de la compañía. En Plaza Las Américas tendrá 14 empleados.

“Esta tienda en Plaza Las Américas es la joya de la corona de Zafiro. Necesitábamos llegar a este centro comercial para tener el posicionamiento y reconocimiento como marca local. Además, de estar establecidos como un ‘corporate’, ya no se trata solo de una tienda de ropa”, puntualizó el renombrado empresario.

McGraw aseguró que “realmente, solo los valientes escriben la historia… Y, más que eso, creemos en la comunidad puertorriqueña, en nuestra economía y en una generación joven que está abierta a atreverse. Una generación de jóvenes -que cambió la mentalidad de nuestros padres y abuelos que eran comerciantes- proyectándose como empresarios. Esta generación ve que hay un potencial grande, un pueblo que consume…”.

Ese potencial del joven lleno de sueños se hizo realidad gracias a su poderosa “receta” para abrirse paso en la vida. “Lo principal es creer en uno mismo y confiar en que lo que estás realizando, que lo hagas con consistencia, amor, pasión y rodeado de un buen equipo. Tendrás buenos resultados, aunque no sea tan rápido, ni cuando uno lo espera… ¡Llegará! Lo importante es que seas empático con los clientes, que veas a éstos como una relación, no como una transacción”. El sueño de McGraw no se detiene: Tiendas Zafiro se expandirá a Miami, Florida, en 2024.

Xiomara Suzette Rivera, Community Manager de la compañía, señaló en tanto que la misión de Tiendas Zafiro es ser el destino predilecto del caballero que gusta del buen vestir y busca estar a la vanguardia de las últimas tendencias de la moda, garantizando la mejor calidad y servicio, con las marcas más prestigiosas, incluyendo la propia, Zafiro. “Creemos en convertir la elegancia y estilo en valores universales, por ello nuestro objetivo es brindar un espacio que te permita encontrar tu mejor versión. Para Zafiro, ‘Tu imagen es nuestro éxito’”, resaltó. En Tiendas Zafiro hay ropa disponible para niños, jóvenes, adultos jóvenes y adultos.

La ejecutiva indicó que Tiendas Zafiro en Plaza Las Américas va a contar con un área VIP con amenidades que irán variando, entre éstas sastrería, bordado personalizado (custom embroidery) y cada cierto tiempo “Barbero in House”.

Por otro lado, los clientes de todas las tiendas que pertenecen al Social Zafiro Club poseen la ventaja de participar de eventos exclusivos o experiencias especiales que desarrollan.

En Tiendas Zafiro en Plaza Las Américas ese pueden encontrar marcas desde James Bark, Diesel, Psycho Bunny, Purple, Robert Graham y, por supuesto, Zafiro, al igual que otras 15 internacionales de países como Portugal, Italia, Colombia, Estados Unidos, Canadá, Perú y Turquía. Hay opciones en las marcas James Bark & Psycho Bunny para que papá y sus niños se vistan igual.

El centro comercial Plaza Las Américas en Hato Rey está abierto al público de lunes a sábado de 9:00 AM a 9:00 PM, y domingo, de 9:00 AM a 7:00 PM.