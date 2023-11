Joyera boricua redefine la alta joyería

La nueva firma de joyería Koru Jewelers establece su presencia en Puerto Rico gracias a su revolucionario e-commerce, apostando por la transformación digital de la industria joyera con un evento exclusivo donde se dieron cita reconocidas personalidades en La Lanterna.

El sector del lujo atraviesa una transformación. Para sorpresa de muchos, el llamado quiet luxury es la orden del día en todas las industrias, pero en ninguna se destaca tanto como en la joyería. No es secreto que, a la hora de invertir en una pieza especial, la experiencia del consumidor se encuentra en el tope de prioridades. Sin embargo, otros elementos como la autenticidad y la calidad son igualmente importantes. Con este panorama, no puede haber un mejor momento para redefinir los estándares del mercado en Puerto Rico, apostando por la innovación, y es precisamente ese el objetivo de la nueva firma Koru Jewelers quien celebró en La Lanterna de Franco Seccarelli una cena exclusiva con distinguidas personalidades para el lanzamiento oficial de su dot com.

La empresaria Elda Pedraza, junto al inversionista Tyler Randolph, son los visionarios responsables de este abarcador proyecto que tomó casi dos años en gestarse ya que querían ofrecer una experiencia digital de primera e inigualable.

Koru Jewelers

Joyera de familia con más de dos décadas de trayectoria, Pedraza propone una colección completa de alta joyería capitaneada por piezas clásicas a tono también con las últimas tendencias, elaboradas artesanalmente a base de oro, diamantes naturales y piedras preciosas, logradas con los estándares más responsables y comprometidos con el planeta.

“Koru cuyo nombre en maorí significa origen de ideas que abrazan la belleza del mundo, no es sólo una tienda virtual, es una comunidad que celebra la individualidad, a través de una curaduría de piezas con estilo, enriquecida con contenido de moda”, dice Elda Pedraza, co-fundadora y directora creativa. “Cada pieza de nuestra colección es una invitación para contar tu propia historia, inspirarte y vivir momentos inolvidables. Con un clic, abrimos la llave a un mundo de posibilidades. Más que un comercio digital de joyería, Koru Jewelers busca crear un universo versátil que desafíe el ADN de la industria puertorriqueña de la joyería fina”, aseguró.

Cual vanguardista, la firma creó una plataforma de e-commerce de lujo para un mercado creciente de consumidores donde ofrece servicios de financiamiento único en el mercado como Buy Now, Pay Later (BNPL), permitiendo a los clientes superar limitaciones económicas para acceder al mundo de la joyería de manera fácil y conveniente en esta época navideña. Además, pone a la disposición de su clientela la modalidad ‘Try-On’ garantizando experiencias fluidas e hiperrealistas con la prueba virtual de joyería desde la comodidad de su hogar. Por último, cuenta con servicios especializados de concierge.

“Para diseños a la medida, la firma cuenta con detallados borradores CAD, innovadoras visualizaciones en 3D y videos de 360° que no encontrará en ningún otro lugar. Esta experiencia inmersiva garantiza una alta personalización y seguridad de inversión, dejando al cliente explorar virtualmente cada ángulo de su joya, mejorando su conexión emocional y percepción de compra”, explica la emprendedora. “Para Tyler y para mí, la precisión de representaciones digitales es fundamental para una mayor integración de la sostenibilidad en la pre- y post-producción de sus piezas de joyería fina, trazando una reinvención del futuro de prácticas artesanales, la naturaleza y el comercio justo”, sostiene.

Como parte de su propuesta, Koru Jewelers lanzará a la par un blog completo que pone la mirada en el mundo de la joyería titulado The Journal. En su publicación, The Journal proporcionará recursos informativos sobre los materiales, estilos y procesos de fabricación que ayuden al cliente a tomar decisiones más informadas al comprar joyería, así como consejos de cuidado que prolonguen su vida útil y las últimas tendencias de moda.

Koru Jewelers

Para más información puede acceder www.korujewelers.com

Redes sociales

IG: @korujewelers, FB: Koru Jewelers