Entidad AYANI obtiene galardón filantrópico al más destacado en el tercer sector

La organización sin fines de lucro Centro de Ayuda y Terapia al Niño con Impedimento (AYANI) resultó ganadora del Premio Tina Hills (PTH) 2023 que otorga la Fundación Ángel Ramos. Este reconocimiento, uno de los principales galardones filantrópicos del país, se entregó hoy, en el marco del Día de la Filantropía, durante una ceremonia celebrada en el Museo de Arte de Puerto Rico.

La directora ejecutiva de AYANI, Migdalia González Lugo, expresó que “como madre me satisface poder lograr que muchos niños como el mío -y jóvenes adultos-, puedan recibir los servicios que necesitan para seguir hacia adelante. También, me satisface ver a los papás contentos y ver a tantas familias que se sienten felices de estar aquí”.

González Lugo fundó la organización hace 33 años ante la necesidad de terapias y servicios en la zona noroeste para su hijo Brian, quien nació con espina bífida. Hoy día Brian tiene 38 años y pudo celebrar junto a su madre este reconocimiento a la obra social que nutre las vidas de niños, jóvenes y adultos con deficiencias en el desarrollo y necesidades especiales. El año pasado atendieron 1,808 participantes en sus centros ubicados en Moca, Camuy y Aguadilla.

Desde sus orígenes, el Premio Tina Hills reconoce la trayectoria y labor social de organizaciones sin fines de lucro en el país. Además, honra con su nombre a la fundadora y pasada presidenta de la Fundación Ángel Ramos, Argentina Hills.

“¡Hoy es un día de gran celebración! Celebramos varias cosas: la labor de la Fundación por más de 65 años, el premio por más de 25 años, pero más importante la labor que hacen ustedes todos los días y el gran impacto que tienen en sus comunidades. Si hay un consejo que yo humildemente les pudiera dar es exhortarlos a que no se rindan ante la adversidad. Los retos y situaciones difíciles seguirán llegando no importa cómo tratemos de cambiar el mundo. Pero sólo saber que hay un grupo de personas y organizaciones que están ahí para apoyarlos a enfrentar esto retos debe ser un gran motivo de satisfacción”, expresó el presidente de FAR, el CPA Roberto Santa María.

Esta edición del PTH quedó marcada además por el estreno de una pieza escultórica, creación del reconocido artista Luis Torruella, que será entregada a partir de esta edición a la institución ganadora. La pieza es una versión tridimensional del logo de la FAR y refleja el vínculo de la institución con las artes.

Por su parte, la directora ejecutiva de FAR, Laura López Torres, indicó que “al igual que en ediciones anteriores, la selección de finalistas muestra la diversidad de la obra de las organizaciones sin fines de lucro en el país y sirve como barómetro inesperado para observar tendencias en su quehacer. Por ejemplo, tanto CMTAS como PANI son entidades a través de las que se han rescatado espacios públicos en desuso. Mientras que en ACirc y AYANI vemos una obra social que comienza motivada por una voluntad muy profunda de atender una serie de necesidades urgentes que, con el paso de los años, se van expandiendo más allá de lo que las mismas organizaciones pudieron imaginar”.

El centro AYANI se destaca por transformar y mejorar las condiciones de vida de jóvenes y adultos con diversidad funcional. ACirc se ha ocupado de estimular la creación artística y ampliar el acceso al arte y la cultura en comunidades cuya oferta cultural es limitada. CMTAS apoya, sobre todo, a microempresarios agrícolas comunitarios con el interés de fortalecer el desarrollo económico. PANI desarrolla e implementa proyectos educativos y de perspectiva psicosocial con énfasis en la juventud y su ecosistema comunitario.

En esta, la vigésimo sexta edición del premio, resultaron finalistas: la Asociación ACirc Corp., el Centro Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables Yauco, Inc. (CMTAS) y el Programa del Adolescente de Naranjito, Inc. (PANI). Cada finalista recibió un premio de 20 mil dólares, mientras que la entidad ganadora recibió 200 mil dólares. Una junta externa se encargó de analizar y evaluar su labor, trayectoria e impacto en las comunidades a las que sirven, así como sus procesos y estándares de calidad.

El cierre de la actividad estuvo a cargo de Gíbaro de Puerto Rico y su taller infantil, quienes presentaron una muestra de bomba y plena, que formó parte del espectáculo con el que conmemoraron 50 años de labor cultural.