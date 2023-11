Denise Quiñones lanza su cuarta colección de perfumes y primera fragancia para caballeros

La actriz y ex Miss Universo Denise Quiñones anunció este martes el lanzamiento de su cuarta colección de perfumes para mujeres y la primera fragancia para caballeros.

La veterana bailarina ahora presenta el perfume Queen, para las mujeres, y King, para los hombres. Se trata de dos fragancias cuyas composiciones aromáticas reflejan la fuerza y el empoderamiento representados en sus propios nombres, y que llegan para sumarse a su exitosa colección anterior.

Tras lanzar sus perfumes para mujer Dulce Amor, Deseo y Caribe, Denise ahora trae con Queen, una fragancia que tiene una composición aromática Floral Frutal Amaderado, con unas notas de bergamota, Jazmín, Palosanto, Cedro, Almizcle, Madera, Ámbar y Musgo.

“Cuando me tocó hacer la elección del nuevo concepto, quería algo que la separara de las demás fragancias. Que tuviera su estilo único. Que mostrara la reina que hay en cada mujer. Esa fortaleza que nos ayuda a renovarnos constantemente. Esta composición olfativa me dejó maravillada. Como siempre, fui parte del proceso de selección y me aseguré de que el resultado fuese maravilloso. Sé que va a gustar mucho”, dice Quiñones.

En esa misma línea, compartió los detalles de King, la primera fragancia que lanza para hombres y con la que busca dar una opción diferente a esos hombres que gustan de los olores amaderados, elegantes y masculinos. La pirámide olfativa es una composición de Bergamota, Ciruela, Pimienta negra, Cuero, Cedro, Madera de Cachemira, Cacao, Musgo de Roble y Madera Ambarada.

“Estoy muy satisfecha del resultado de esta fragancia. Quise ser muy cuidadosa porque se trata de mi primera fragancia para caballeros. Por eso me aseguré de participar en todo el proceso creativo del aroma. Y siento que superamos las expectativas”, señala.

Queen y King ya está disponible en Walgreens, farmacias y perfumerías locales alrededor de la Isla y en el portal amazon.com

Como parte del lanzamiento de Queen y King, el sábado 2 de diciembre, de 2:00 a 3:00 de la tarde en Walgreens de San Patricio Plaza, en Guaynabo, Denise Quiñones estará realizando un In-Store donde las personas tendrán la oportunidad de tomarse fotos y compartir con ella.