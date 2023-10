Estudiantes de UPR Aguadilla presentan sus investigaciones subgraduadas en Portland

Ocho estudiantes del Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad de Puerto Rico en Aguadilla presentaron sus proyectos de investigación subgraduada en la Convención Anual de la Asociación Estudiantil SACNAS National Diversity in STEM 2023 (NDiSTEM) que se celebró del 26 al 29 de octubre en Portland, Oregon.

La Convención de la Sociedad para el Avance de los Chicanos/Hispanos y Nativos Americanos en la Ciencia (SACNAS, por sus siglas en inglés) es reconocida como la conferencia nacional multidisciplinaria y multicultural más grande para estudiantes hispanos en Estados Unidos, impulsando carreras académicas y profesionales en STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Se destacaron las estudiantes Mariely Morales Burgos, Wilgeyshka Acevedo Acevedo, Emanuel Echevarría Bonet, Gerald Cordero Badillo, Javier Galarza Avilés y Kevin Rodríguez Irizarry del Departamento de Ciencias Naturales, subvencionados por los Programas NIH R15 AREA y USDA-NIFA RUTAS, y dirigidos por la Dra. Juliana Perez Laspiur, Catedrática Asociada del Departamento de Ciencias Naturales en la UPR en Aguadilla.

“Esta oportunidad es un testimonio del arduo trabajo y dedicación que tienen los estudiantes. Cada proyecto de investigación es un gran aporte a las experiencias profesionales de los estudiantes y les permite visualizarse en el diverso mundo de las carreras en STEM”, expresó la directora del Laboratorio de Biología Molecular y Celular en UPR Aguadilla, la Dra. Juliana Pérez.

A su vez, las estudiantes Alanis Dávila Santiago y Adriana Camacho Badillo, dirigidos por el Dr. Miguel Méndez González, Catedrático Auxiliar del Departamento de Ciencias Naturales de UPRAg, expusieron sus proyectos de investigación bajo la propuesta “Strengthening Teaching and Advancing Research Partnerships: Reinforcing the STEM Workforce (STARp)”.

“Fue una experiencia de mucho crecimiento, donde pude desarrollar mis habilidades para presentar ante personas de diversas disciplinas y comunicarme de manera efectiva. Tuve la oportunidad de presentar ante una persona que estudiaba el sistema vascular y mediante la presentación ambas aprendimos sobre cómo su estudio y el mío estaban más conectados de lo que creíamos”, detalló con gran emoción, la estudiante Alanis Dávila Santiago.

“Ser parte de una de las convenciones más grandes en los Estados Unidos y participar en investigaciones en una etapa temprana de mis estudios subgraduados han sido oportunidades que me han ayudado a desarrollar habilidades para mis estudios graduados y verdaderamente analizar todas las posibles opciones que antes no había considerado. Me permitió hacer “networking” para futuras oportunidades y conocer más sobre los proyectos de investigación que están realizando en otras instituciones”, expresó la estudiante Adriana Camacho Badillo.

“Ver a mis estudiantes presentar sus investigaciones en SACNAS es una fuente de gran orgullo y satisfacción. La participación en SACNAS me inspira a seguir siendo un mentor efectivo y a trabajar para crear un ambiente inclusivo y de apoyo para mis estudiantes. Me motiva a continuar promoviendo la diversidad en STEM y a brindar oportunidades a todos los estudiantes, independientemente de su origen o identidad”, destacó el profesor de Ciencias Naturales, el Dr. Miguel Méndez.

En el evento, los asistentes se sumergieron en investigaciones STEM de vanguardia, sesiones de desarrollo profesional con oradores principales y a la exposición de escuelas graduadas y oportunidades de empleo, así como celebraciones y tradiciones multiculturales en un ambiente inclusivo y con una gran comunidad de compañeros, mentores y modelos a seguir.