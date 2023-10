¿Sufres de uñas quebradizas?

Una gran cantidad de personas sufren de uñas quebradizas, y en su mayoría no saben el porqué o cómo mejorarlo, esto puede ser un inconveniente en la estética, pero también en la calidad de vida de la persona dependiendo de su severidad. En muchas ocasiones se recurren a remedios caseros para combatir el problema, pero es importante buscar ayuda profesional, como la de un dermatólogo para tratar la condición correctamente, de ser necesario.

Causas

Una de las principales causas de unas uñas que se desgastan con facilidad y que se quebranten es la deshidratación, y no una sorpresa ya que, tal como se explica en Medline Plus, más de dos terceras partes del cuerpo humano están conformadas por agua, con lo cual, no solamente las uñas, sino también la piel y el cabello mostrarán señales de resequedad si hay deshidratación, de allí la importancia de hidratar y humectar.

Los mecanismos por los cuales las capas de las uñas están adheridas entre sí, se sustentan del agua y los nutrientes en nuestro cuerpo, causando las uñas quebradizas, que es también conocida como onicosquicia, que según se explica en la revista Dermatología Cosmética, Médica y Quirúrgica, editada en México, consiste en la separación en capas del borde libre de la lámina ungueal y es tan frecuente que puede observarse en cerca del 30% de la población general.

Informe

Según un informe que detalla el estudio de 20 pacientes de distintas edades con esta condición, señalan que la onicosquicia puede ser de dos tipos, la distal, asociada a la exposición a la humedad constante y a sustancias químicas, así como al envejecimiento, entre otros factores.

Y la proximal, que podría relacionarse con el uso de retinoides orales, con la psoriasis, y el liquen plano. De manera que, si se presenta una descamación importante lo más recomendable es visitar al especialista.

Otras razones

Las uñas pueden estar secas, frágiles y descamadas puede estar en la alimentación. Los regímenes sumamente restrictivos o las dietas relámpago, tienen muchas consecuencias negativas para el organismo, entre ellas, afectar la piel y en efecto las uñas.

Si el cuerpo no obtiene suficientes nutrientes necesarios, como el calcio, por ejemplo, de la alimentación, los pocos que reciba los llevará a través de la sangre dando prioridad a los órganos vitales como el cerebro y el corazón.

También, hay que destacar que, con el envejecimiento, el organismo produce menos colágeno y elastina, la sangre transporta menos sustancias importantes necesarias para la elasticidad de la piel, y el aspecto saludable y brillante de las uñas. Se va ralentizando su crecimiento, se ponen aún más frágiles e incluso pueden hacerse amarillentas, mientras que las uñas de los pies se hacen más gruesas y duras tal como se explica en Medline Plus.