¿Sexo a los 70? Reconocida actriz habla sobre su vida sexual a su edad

La actriz Patricia Reyes Spíndola, una que cuenta con amplia trayectoria en México le dio la bienvenida a sus 70 años el pasado mes de julio y ha revelado como se encuentra su vida y cómo enfrenta el paso de los años.

Para Spindola la edad no es una limitante y asegura que disfruta a plenitud la vida luego de haber sobrevivido a un cáncer de mama.

“Yo me siento activa en todos los sentidos, y creo que eso es lo importante, dar ese mensaje, que no sólo a los 70 años se puede estar en la casa tejiendo o preparando la comida para los nietos. Porque a esa edad uno todavía está lleno de vida, de energía, de deseos en todos los aspectos. Sobre todo, tenemos una vida activa, la mente te funciona bien, si estás sana no tienes porque no ser dicharachera, divertida y disfrutar la vida”, dijo.

Patricia Reyes Spíndola habla sobre la sexualidad después de los 70

Para ella la vida no se acaba después de los 70 y asegura que sigue con ganas y deseos de vivir y disfrutar, incluso en el ámbito sexual, debido a que expresó que la edad no está peleada con el erotismo y la seducción, pues en su caso disfruta una vida en pareja que le permite experimentar la sexualidad en su máxima plenitud.

“Claro que existe una vida sexual a los 70, también tenemos sexo, lo que pasa es que a los hijos y a los nietos les cuesta trabajo pensar que nosotras tenemos los mismos deseos que ellos. A lo mejor hay menos energía, pero eso no quiere decir que no tengamos ganas”, agregó.

Sin caer en muchos detalles contó que vive una relación sentimental alejada del ojo público y que lo más importante es tener a una persona que la apoya y acompaña en todo momento.

“Yo estoy feliz de la vida, tengo una relación de hace 30 años y soy muy feliz con la misma pareja, pero mi vida privada siempre la he manejado como indica la palabra, pero estoy feliz”, enfatizó.

Son distintas las novelas en las que ha aparecido la artista y pese a su edad sigue activa en el medio y hasta dictando clases a nuevos talentos con su escuela de actuación.

“A los 70 años no se acaba la vida, sólo subes al séptimo piso, si estás sana, tienes ganas. Los 70 años de ahora no son los mismos de hace 70 años cuando veíamos a Sara García en sus películas, que era una maravilla verla, pero salía sin dientes, era la abuelita tradicional de la época. Ahora las abuelitas son completamente diferentes y a los 70 años no les importa si tienen que tomar su autobús y se tienen que ir a Veracruz, por ejemplo. Ha cambiado la vida, pero les ha costado trabajo a los nietos o a los hijos pensar que sus mamás o abuelas están vivas, porque piensan que a los 70 años no tiene uno deseos, pero al contrario, a esa edad tenemos los mismos deseos, pero además con experiencia”, aseguró.