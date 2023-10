USC busca ser el principal centro preparatorio para profesionales de la salud

Tras casi cinco décadas ofreciendo programas académicos en ciencias naturales, sociales y de la salud, la Universidad del Sagrado Corazón (USC) presentó hoy, martes el ofrecimiento académico de estudios graduados para los estudiantes de su Escuela de Salud y Ciencias. El objetivo es convertirse en el principal centro preparatorio en Puerto Rico.

Los estudiantes de la Escuela de Salud y Ciencias de Sagrado comienzan su bachillerato con vía hacia la realización de estudios posgraduados dentro o fuera del país.

El presidente de la Universidad del Sagrado Corazón, Gilberto J. Marxuach-Torrós informó que “Sagrado tiene un compromiso histórico con las ciencias naturales, sociales y de la salud. Por décadas hemos ofrecido programas académicos para la formación de profesionales en libertad intelectual y conciencia moral. Desde finales del 2021, la nueva Escuela consolida estos programas con el compromiso de formar profesionales con una visión integrada de la salud y el cuidado, con el más alto sentido ético y dispuestos a participar en la construcción de una comunidad solidaria en la justicia y la paz. Vemos a la Escuela de Salud y Ciencias convirtiéndose en el principal centro preparatorio de Puerto Rico para los estudiantes que interesen realizar estudios posgraduados en ciencias”.

“El proyecto académico de la Escuela tiene como centro formar profesionales comprometidos con el bienestar y el cuidado integral de las personas, las comunidades y el medioambiente. A través de experiencias de aprendizaje activo, vinculación comunitaria, investigación y gestión de proyectos, aspiramos a que nuestra facultad y nuestros estudiantes vivan y modelen los valores de la solidaridad interdisciplinaria, el rigor científico, la compasión y el modelo de una práctica holística, preventiva e integra”, señaló la Provost de Sagrado, la Dra. Anuchka Ramos Ruiz.

Por su parte, la decana de la Escuela de Salud y Ciencias de Sagrado, la Dra. Nadjah Negrón Cartagena, añadió que “otra fortaleza de la Escuela es su carácter inter, multi y transdisciplinario al compartir una concentración menor en Comunicación Científica con Escuela de Comunicación de Sagrado y el proyecto computing@sagrado con la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Institución”.

Sagrado cuenta con varios acuerdos colaborativos con escuelas graduadas. Uno de ellos es el acuerdo, único en Puerto Rico, con la University of the Incarnate Word, en Texas, que les asegura admisión a los estudiantes de la Escuela de Salud y Ciencias en programas académicos de doctorados en terapia física u ocupacional, y maestrías en ciencias en entrenamiento físico, farmacia, medicina osteopática u optometría.

Entre los acuerdos de colaboración en Puerto Rico están Ponce Health University y la Universidad Carlos Albizu, y en otras jurisdicciones internacionales están Ross University School of Medicine en Barbados; la University of Medicine and Health Sciences en St. Kitts; y la University of Notre Dame of Maryland School of Pharmacy.

La Escuela de Salud y Ciencias prepara a los estudiantes para responder a la demanda de profesionales con énfasis en actividades de investigación y de servicio a la comunidad. Los programas están diseñados desde una perspectiva holística, comenzando desde la prevención hasta la atención y cuidado.

Durante la presentación, además, se estrenó la primera imagen corporativa de la Escuela de Salud y Ciencias, “El presente es Sagrado”. Para más información sobre los programas académicos de Sagrado, accede sagrado.edu/saludyciencias.