NASA insiste que pronto se podrá vivir en la Luna

Hace 54 años el hombre pisó la Luna por primera vez.

A partir del entonces el sueño principal de la NASA es poder habitar de forma permanente dicho lugar, pero la situación no ha sido para nada fácil, sin embargo, en los últimos días desde la agencia especial se realizó una declaración que impactó a más de uno con respecto a las nuevas probabilidades y proyecciones de lograr finalmente el objetivo.

Fecha anunciada

La NASA indicó que cada vez está mas cerca el momento en que los seres humanos puedan vivir de forma permanente en la luna, no obstante, una de sus voceras principales, Niki Werkheiser, fue mucho más allá de la apuesta y se atrevió a decir públicamente el año proyectado para tal evento que sin dudas, será un antes y un después en todos los sentidos.

En una entrevista con el reconocido medio estadounidense, The New York Times, Werkheiser aseguró que en el año 2040 habrá hábitat humana en la Luna: “Estamos en un momento crucial. En cierto modo, parece un sueño. Es inevitable que lleguemos allí. Tenemos a todas las personas adecuadas, reunidas en el momento adecuado, con un objetivo común. Por eso creo que lo conseguiremos. Todos están muy dispuestos a dar este paso juntos, por lo que si desarrollamos nuestras capacidades, no hay razón para que no sea posible”.

La vocera agregó también que la NASA ya diseña las viviendas que prevé construir en la Luna y el proyecto es desarrollado por diversos estudios de arquitectura vanguardistas. La idea es crear casas con materiales que se encuentran en el satélite: polvo, rocas y minerales. Patrick Suermann, director de un equipo de investigadores asociados a la NASA, agregó también de manera distendida y en broma que en la Luna no hay tiendas de productos para la construcción, “por eso, hay que saber cómo utilizar lo que hay allí, o bien enviar todo lo que se necesita”.