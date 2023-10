Camino al ‘New York Fashion Week’ el ganador de “The Emergy”

ExpoModa anunció mediante comunicado de prensa que el ganador de la competencia “The Emergy”, Mateo Manuel, fue invitado para presentar su colección de piezas en el evento de modas más prestigioso a nivel internacional, el New York Fashion Week.

“No me lo creo. Son seis años diseñando y estaba buscando una oportunidad como esta que ofrece ExpoModa. Definitivamente, esta decisión de competir en esta plataforma que es sobre todo educativa me ayudó a tener más confianza en mi”, fueron las primeras expresiones del corozaleño quien ganó la competencia con la colección “I am”.

Mateo, quien es también maquillista, escultor y artista gráfico, presentó en la competencia de ExpoModa su colección “I am” la cual se basó en utilizar como imagen a una vaca, que representa la “espiritualidad”, los ancestros, y el elemento importante de alimentación y vestimenta. El concepto “I am” fue un trabajo muy pensado y creado con una variedad de coloridos textiles para que personas de cualquier género las pueda utilizar.

Zuleika Zayas, presidenta y productora ejecutiva de ExpoModa sostuvo que a Mateo y a los demás participantes se les brindó la oportunidad de cursar talleres con profesionales en el campo de la moda. Todos tuvieron el acceso directos a seminarios en temas de: Seguridad, Proyección, Cómo Preparar Un Desfile de Moda, Qué Se Necesita Para Realizar Un Desfile Exitoso, Clases de Ilustración, Cómo Perfeccionar Un Patrón y Cómo Seleccionar Modelos De Acuerdo al Tipo de Desfile de Moda. Toda esta experiencia impartida a estos jóvenes son herramientas valiosas para que Mateo pueda brillar en este desfile de gran proyección internacional “New York Fashion Week”.

El diseñador novel cuya madre, tía y abuela trabajaron en la fábrica de la aguja contó que “Decidí continuar con el legado de mi familia porque me llamó la atención, también porque no tenía los recursos monetarios para pagar lo que quería comprar o en otras ocasiones iba a las tiendas y no me gustaba nada de lo que veía. Todo esto me llevó a querer desarrollar una carrera profesional en el campo de la moda”.

Mateo agregó que no tiene un estilo definido en un solo tema, sino que tiene la capacidad y creatividad para diseñar una pieza para un Met Gala, Premio, Evento Urbano, Alfombra Roja o cualquier otro.

“Ya se concretó la negociación con el productor del New York Fashion Week, Mateo tiene hasta enero para finalizar lo que va a presentar en el desfile que se celebrará en febrero”, puntualizó Zayas.