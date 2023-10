¿Arrugas en la frente? 6 tips para tratarlas

¿Te molestan esas arrugas que van asomando en tu frente? Según van pasando los años van siendo las arrugas de la frente, una de las señales más comunes sobre la pronta llegada de la etapa de la tercera edad.

Wassim Tatouk, dermatólogo cosmético en Londres, Inglaterra, explica en un reportaje replicado en el portal Tn, que el sexo masculino es quien más refleja estadísticas de arrugas en la frente. La tendencia explica que la razón principal es que la cabeza de los hombres tiene forma más redondeada y convexa, además, cuenta con más masa muscular debajo de la piel, situación que culmina en la mayoría de los casos con la aparición de las arrugas o líneas de marca.

Los cuidados con bastante anterioridad desde la misma adolescencia, son alternativas fundamentales para evitar la presencia de éstas y cualquier tipo de arrugas en la piel. La exposición desmedida al sol y la mala alimentación son factores primarios para permitir esta problemática, por ello, sigue estos tips para saber cómo tratarlo.

6 tips

1. Protector solar: la frente es uno de los puntos más expuestos del cuerpo, por lo que está particularmente sensible al daño solar.

2. Dieta y suplementos: la buena alimentación y salud intestinal son esenciales para mantener una tez más joven y fresca.

3. Cremas reafirmantes: ayudan a lidiar con la pérdida de colágeno y elasticidad que se produce con el paso de los años.

4. Dermapen: Estos microcanales generados permiten introducir los distintos principios activos, como por ejemplo vitamina C, ácido hialurónico, cafeína, carnitina y enzimas, a través de la piel con mínimas agujas que no molestan, no duelen, no lastiman, no sangran, no dejan hematomas.

5. Láser: son adecuados para pieles resecas, con arrugas finas y manchas.

6. Toxina botulínica: tiene una eficacia indiscutida. Al poner en reposo el músculo, este por un tiempo no se va a usar, favoreciendo que no se marquen arrugas en dicha zona.