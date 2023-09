Estudiante doctoral Ciencias Ambientales UPR Río Piedras recibe subvención de la National Science Foundation

La estudiante doctoral Solimar Pinto Pacheco, del Programa Graduado de Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias Naturales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), fue seleccionada para recibir el National Science Foundation (NSF) Crest Post Doc Fellowship. Esta subvención es por la cantidad de $338,225 por un periodo de dos años, y provee ayuda económica a científicos que estén comenzando su carrera, además de impulsar su desarrollo profesional.

Para aprovechar la subvención, Pinto Pacheco llevará a cabo su proyecto titulado “Ecohidrología en el Antropoceno: controles hidrometeorológicos de procesos físicos y biogeoquímicos en ecosistemas crónicamente estresados”.

El proyecto se enfoca en el estudio transdisciplinario, combinando la hidrología, ecología, eco fisiología vegetal y la meteorología, de ecosistemas tropicales, que están expuestos a cambios climáticos y a efectos antropogénicos para determinar su adaptabilidad a sus estresores presentes y futuros.

“Proteger nuestros ecosistemas es sumamente importante en nuestra actualidad, en donde el cambio climático es una amenaza. Investigaciones como la que hago, las que hacen otros colegas en el laboratorio de la doctora Elvira Cuevas y otros colegas en distintos campos de la ciencia en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, son sumamente necesarios para una adaptación sustentable de estos ecosistemas y sirven de guía para otras zonas de estudios con características similares”, expresó la estudiante doctoral.

Pinto Pacheco trabajó en la ecohidrología del humedal urbano costero Ciénaga Las Cucharillas en Cataño, en colaboración con el Humedal del Yaguazo, como parte del Center of Research Excellence in Science and Technology (CREST) y el Center for Innovation, Research, and Education in Environmental Nanotechnology (CIRE2n), bajo la mentoría de la profesora e investigadora Elvira Cuevas.

CREST-Cire2n está dedicado a la educación de estudiantes universitarios y de posgrado, utilizando la última tecnología, descubrimientos y material educativo para una integración exitosa en la fuerza laboral científica. Los esfuerzos que realizan en el laboratorio estudiantes e investigadores se centran en el desarrollo de nanomateriales y dispositivos para abordar cuestiones medioambientales, utilizando nanotecnología y partiendo de puntos focales locales.

El centro tiene su sede en el Recinto de Río Piedras de la UPR e incluye estudiantes de recintos hermanos como Mayagüez y Cayey, así como asociaciones con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM).

“La profesora Elvira Cuevas ha sido fundamental en mi desarrollo como científica… Ella fue de mucha ayuda en el proceso del desarrollo de la propuesta; redacción, búsqueda de cartas de colaboradores, y corrección de la propuesta. En fin, fue mi mano derecha durante todo el proceso para desarrollar y someter una propuesta digna de mi calibre como investigadora”, comentó Pinto Pacheco.

Además, continuará sus trabajos ecohidrológicos en sistemas costeros y agrícolas en el laboratorio: Procesos y Funcionamiento de Ecosistemas Tropicales (Ecolab), adscrito al Departamento de Biología, de nuestra Facultad de Ciencias Naturales.

Para más información sobre la National Science Foundation (NSF) y ayudas económicas que brindan, puede acceder a: https://www.nsf.gov/