Reconocen a profesora de la Escuela de Trabajo Social UPR Río Piedras

El Council on Social Work Education (CSWE) premió a la doctora Diana Padilla Medina, profesora en la Escuela Graduada de Trabajo Social Beatriz Lasalle de la Facultad de Ciencias Sociales, del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, con el “Early Career Faculty Service and Leadership in Social Work Education Award”.

En el pasado, varios académicos de la Escuela Graduada de Trabajo Social han recibido galardones del CSWE, no obstante, esta es la primera vez que este premio -en específico- se le otorga a una profesora en Puerto Rico, por lo que es pionera a nivel de la UPR y de todas las universidades de la isla.

“Recibo este reconocimiento con muchísima gratitud, porque resalta mi compromiso con mejorar la experiencia educativa de los estudiantes graduados de trabajo social, a través de la creación de actividades y espacios que los llevan a reflexionar, conscientemente, sobre los efectos de las experiencias traumáticas que han vivido, como puertorriqueños, en los últimos años en distintas áreas de su vida, y desarrollar estrategias de autocuidado y cuidado colectivo para atender estas experiencias traumáticas”, expresó la doctora Padilla Medina.

El premio reconoce a un educador en trabajo social que tenga menos de 10 años de servicio en la profesión, y que haya hecho actividades para avanzar y promover la educación en trabajo social, contribuyendo a la expansión de la profesión. Además, distingue contribuciones extraordinarias de liderazgo que impactan positivamente la educación en trabajo social a nivel local, nacional o global.

Las áreas de interés y experiencia en investigación de la doctora Padilla incluyen la violencia de pareja y la violencia sexual en contextos estadounidenses y globales, los resultados de salud y salud mental de la violencia de pareja y sexual, y el desarrollo de mediciones en la violencia de pareja.

“Estudios en otros contextos culturales han demostrado una relación entre las experiencias de victimización y perpetración de la violencia de género y distintos problemas de salud y salud mental. Siendo que Puerto Rico tiene una de las tasas de feminicidios más altas de América Latina, mi investigación y la de otros investigadores en el área, es importante para generar estrategias de prevención e intervención”, afirmó la doctora.

Asimismo, ha desarrollado círculos de sanación para ayudar a estudiantes y profesores a afrontar factores estresantes personales, interpersonales y estructurales generados en el contexto de los sucesos negativos, y potencialmente traumáticos, ocurridos en los últimos seis años, incluyendo huracanes, terremotos, una pandemia, así como obstáculos políticos y económicos.

“Nuestro país precisa de un proceso formativo holístico de los prospectivos profesionales en trabajo social. Más allá de proveerles herramientas teóricas, metodológicas y prácticas a los estudiantes, mi acercamiento a la docencia promueve que los estudiantes puedan también identificar y manejar los retos emocionales y espirituales que confrontan”, añadió.

El reconocimiento será otorgado el 29 de octubre de 2023 en Atlanta, Georgia, como parte de las actividades de la Conferencia Anual.