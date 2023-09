Roban más de 50 piezas a Balmain a solo 10 días de presentar su desfile en París

El director creativo de la firma Balmain, Olivier Rousteing, confirmó que más de 50 piezas de ropa que iban a formar parte del desfile de la marca en la próxima Semana de la Moda de París fueron robadas.

Así lo dejó saber en una publicación en Instagram, donde aseveró que el conductor del camión que transportaba las prendas del show, fue secuestrado por un grupo de personas.

“Esta mañana he ido a la oficina a las 9:00 a.m esperando la llegada de las últimas piezas de nuestro próximo desfile de Balmain en septiembre. Estaba empezando a crear algunos de los looks con mi equipo cuando el conductor nos ha llamado para decirnos que había sido secuestrado por un grupo de personas. Más de 50 piezas de Balmain han sido robadas. Conducía desde el aeropuerto hasta la sede de Balmain”, lee la comunicación escrita en redes sociales.

Rousteing sentenció que tanto él como su equipo “trabajaremos aún más, días y noches”, junto con los proveedores para rehacer todo. “Pero es realmente una falta de respeto total”, aseguró.

Asimismo, expresó que quería compartirlo con sus seguidores como un recordatorio de que “nunca hay que dar nada por sentado”.

Cabe resaltar que, por el momento, Balmain no ha solicitado retrasar su presentación que tendrá lugar el próximo 27 de septiembre, dos días después de que comience una de las semanas más importantes de la industria de la moda.

La Semana de la Moda en París contará con grandes diseñadores y las mejores marcas que presentarán la colección femenina primavera-verano 2024 del 25 de septiembre al 3 de octubre.