Conoce cómo el papel aluminio puede alargar la vida de tu ropa

El papel aluminio es uno de los artículos más comunes en cualquier cocina, que sirve para hornear y hasta almacenar los alimentos. Sin embargo, recientemente se ha hecho viral en las redes sociales un truco que muchos jamás hubieran imaginado.

Resulta que además de proteger el horno ante los derrames, el papel aluminio también puede alargar la vida de la ropa. Este material es ideal para darle ese cuidado extra a las prendas de vestir al meterlas en la lavadora, pues, aunque salen perfectamente limpias y perfumadas, para nadie es un secreto que esta forma de lavado genera cierto desgaste.

Por su composición, el aluminio es perfecto para aislar la humedad, los gases, la luz y también las descargas eléctricas. Este último es la razón para introducirlo en el tambor de la lavadora, pues evita que las prendas reciban la energía eléctrica que tanto desgaste le producen.

El truco

La forma de sacarle provecho a este beneficio es formando varias bolitas de aluminio del tamaño de una pelota de golf para introducir previo al inicio del ciclo de lavado. En principio, mete la ropa dentro de la máquina, agrega el jabón o los productos que utilizas, y antes de encenderla lanza entre la ropa las bolitas.

Cabe destacar que además de prolongar la vida de tu ropa, tienen otra función que te flechará aún más. Estas también son capaces de evitar que las prendas salgan llenas de pelos y pelusas; y es este beneficio por el muchos dieron con este truco a través de TikTok.

Lo mejor de todo es que puedes usar las mismas en varios lavados, por lo que no vas a malgastar el papel. Hay que resaltar que esta técnica ha generado diversas opiniones, pues aunque hay quienes aseguran que no funciona, otros mencionan que no lo dejarán de aplicar jamás.