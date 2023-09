Disney celebra la Herencia Hispana

ORLANDO, Florida - El Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana dio inicio hoy en Walt Disney World Resort en Florida con un desfile encabezado por la modelo y animadora, Alejandra Espinoza.

La pasada reina de Nuestra Belleza Latina disfrutó el momento con su hijo y su esposo. Espinosa habló con Metro Puerto Rico. Puedes buscar la nota en nuestro portal y los vídeos en nuestra página de Instagram.

La fiesta, que se extiende hasta el 15 de octubre, incluye nuevos personajes, maravillosas actuaciones musicales y deliciosos platillos gastronómicos que representan la cultura hispana.

Los personajes de la película Encanto llegan al parque temático Magic Kingdom mediante Vive la magia de “Encanto”. La mágica familia Madrigal se integra a la divertida oferta del famoso parque de diversiones. Allí Mirabel dará la bienvenida a los visitantes a su casita. Los fanáticos podrán saludar a este encantador personaje durante todo el año en el parque temático.

Pero, Mirabel no es el único miembro de la Familia Madrigal que llegó a Magic Kingdom. Su tío Bruno, sí, estamos hablando de él, también debutó como parte de la Cabalgata de Amigos de Disney Adventure que recorre el parque varias veces al día. Bruno se unirá a otros personajes como la princesa Elena de Avalor, José Carioca de Los Tres Caballeros y Miguel de “Coco”.

El ritmo latino suena en Disney

‘Together We Are Magia’ también llega con los mejores artistas musicales al EPCOT International Food & Wine Festival. Los invitados pueden bailar los ritmos del Caribe y América Latina durante la serie de conciertos Eat to the Beat del festival.

La fiesta inicia hoy con el dúo colombiano Monsieur Periné, mientras que las estrellas del merengue de República Dominicana Raúl Acosta y Oro Sólido interpretarán sus principales éxitos el 16 y 17 de septiembre. La banda internacional Bacilos completará el trío de recién llegados con actuaciones el 18 de septiembre.

Los Amigos Invisibles de Venezuela también regresarán para presentaciones del 22 al 24 de septiembre.

Disfruta de un sabroso festín

Una fiesta nunca está completa sin los sabores latinos. Por ello se integran al EPCOT International Food & Wine International Festival que se llevará a cabo hasta el 18 de noviembre. Más de 25 mercados globales ofrecerán cocinas de una amplia gama de países como México, Brasil y España.

Los visitantes también pueden disfrutar de delicias en Walt Disney World Parks & Resorts. La Guía Gastronómica (Foodie Guide) completa del Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana se encuentra en el portal y el app de los parques.

Experimenta el arte y la cultura de América Latina

Las culturas hispanas y latinoamericanas están llenas de arte de todo tipo: pinturas, cerámica, gráficos, películas y más. Cada país tiene sus propias formas de arte que se entrelazan para formar un tapiz de diversidad. Con esto en mente, la pareja cubana TRATOS, con sede en Miami, creó un nuevo mural en el Disney Springs Art Walk.

Celebra en todo Walt Disney World Resort