Capacitan maestros para apoyar alumnos mediante herramientas de manejo emocional ante temporada de huracanes

Con el pico de la temporada de huracanes en marcha en Puerto Rico, Americares está capacitando a más de 350 maestros, trabajadores sociales, orientadores, psicólogos y personal administrativo para que puedan identificar las necesidades de salud mental de los estudiantes que se enfrentan a los efectos psicológicos causados por las emergencias y desastres, y a referir a proveedores de salud mental. El equipo de Salud Mental y Apoyo Psicosocial de Americares Puerto Rico, establecido en San Juan, comenzó esta semana los adiestramientos en cinco escuelas de Bayamón, Morovis, Naranjito, Orocovis y Toa Alta.

Según la investigación Disaster Exposure and Mental Health Among Puerto Rican Youths After Hurricane Maria publicada en el Journal of the American Medical Association, tras el paso del huracán María, más del siete por ciento de los niños de Puerto Rico cumplían con los estándares clínicos de trastorno de estrés post traumático (PTSD, siglas en inglés)—aproximadamente el doble de la tasa observada en la población general—y ese porcentaje puede incluso subestimar la magnitud del problema, señalan los autores.

“Los niños de toda la isla están luchando para enfrentar los impactos psicológicos de vivir varios desastres consecutivos”, expresó el director de Americares Puerto Rico, Eric Jovan Pérez López.

“Con una nueva temporada de huracanes llegan recuerdos dolorosos de tormentas pasadas. Es por lo que estamos capacitando a los maestros y personal de las escuelas para apoyar la salud mental de sus estudiantes, ya que a menudo tienen que entrar en roles no tradicionales de primera respuesta para ayudarles a navegar estas experiencias emocionales”.

La capacitación de Americares llamada Herramientas de Manejo e Intervención Emocional Para Maestros y Comunidad Escolar en Situaciones de Emergencia y Catástrofes, capacitará a los participantes para identificar signos de angustia, proporcionar apoyo inmediato y referir a los estudiantes a los recursos necesarios para una recuperación a largo plazo. Los participantes también reciben adiestramiento en temas de preparación ante desastres y en salud mental, la violencia de género, estrategias de autocuidado y los primeros auxilios psicológicos.

A principios de este año, el equipo también adiestró a otros 400 educadores y personal escolar en Bayamón, Cataño, Corozal y Toa Baja, en colaboración con el Departamento de Educación de Puerto Rico y con el generoso apoyo de los clientes de CVS Health durante una campaña de recaudación de fondos para Americares que se llevó a cabo en sus farmacias.

Americares, organización global de ayuda humanitaria y desarrollo centrada en la salud, lanzó la capacitación como un proyecto piloto en 2021 en asociación con Salud Integral de la Montaña, un centro de salud con sede en Naranjito, gracias a una asignación de Fondos Legislativos.

“En la Oficina Regional Educativa de Bayamón estamos muy agradecidos con la alianza establecida con Americares. Una de las metas del plan de trabajo está dirigido al alumno y estos adiestramientos brindan a todo el personal escolar herramientas para apoyar y trabajar con las necesidades socioemocionales de nuestros estudiantes”, dijo el superintendente regional del Departamento de Educación de Puerto Rico Dr. Duhamel Adames Rodríguez.

Los adiestramientos que comenzaron esta semana también son posibles gracias al apoyo continuo de los clientes de CVS Health. A finales de septiembre, más de 750 maestros y personal escolar se beneficiarán de la capacitación Herramientas de Manejo e Intervención Emocional Para Maestros y Comunidad Escolar en Situaciones de Emergencia y Catástrofes de Americares.

El trabajo de Americares en Puerto Rico comenzó en respuesta a la epidemia de Zika en 2016. Posteriormente, tras el huracán María en 2017, la organización ha estado en la primera línea de la recuperación de Puerto Rico, aumentando el acceso a medicamentos para pacientes de bajos ingresos, ayudando a las clínicas de toda la isla a prepararse mejor para futuras emergencias y capacitando a miles de trabajadores de la salud y primeros respondedores para manejar mejor su propio estrés y trauma para que puedan continuar su trabajo de salvar vidas. Americares también respondió a los terremotos de 2020 que devastaron la costa suroeste de la isla y puso en marcha una enérgica respuesta a la pandemia de COVID-19. Recientemente, la organización respondió al huracán Fiona, con la entrega de medicamentos y suministros de emergencia para los sobrevivientes y proporcionó financiación de emergencia para ayudar a reparar los centros de salud dañados en las comunidades más afectadas.

Americares ayuda a las comunidades a prepararse, responder y recuperarse de los desastres; aumentar la accesibilidad, disponibilidad, asequibilidad y aceptabilidad de medicamentos y suministros médicos; mejorar y ampliar los servicios clínicos; y prevenir enfermedades y promover la buena salud. Desde que se estableció hace más de 40 años, Americares ha proporcionado $22 mil millones en ayuda a 164 países, incluidos los Estados Unidos.