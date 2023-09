¿Eres víctima de violencia emocional? Aprende cómo identificarlo y enfrentarlo

Muchas veces, las personas son víctimas de violencia emocional por parte de sus pareja, pero ni siquiera se dan cuenta hasta que es muy tarde. Nadie merece estar en una relación tóxica donde reine el maltrato, no solo de forma física, sino también psicológica.

Por eso, te decimos cómo aprender a identificar si eres víctima de violencia emocional para que aprendas a identificarlo y enfrentarlo.

¿Cómo saber si eres víctima de violencia emocional por parte de tu pareja?

Se burla de tus sentimientos: Cuando un hombre o una mujer se burla de tus sentimientos y lo que dices, es un maltratador emocional, y es que sin que lo notes, está minimizándote y afectando tu autoestima.

Tú eres importante y no debes dejar que tu pareja no le de validez a lo que sientes y además se burle de ti.

Te grita e insulta: La violencia no solo ocurre cuando tu pareja te pega, también sucede cuando te grita e insulta, y si lo hace, eres víctima de violencia emocional.

No te mereces que nadie te trate así, te mereces estar con alguien que te ame y te valore, y no a quien le tengas miedo y temor.

Te ridiculiza frente a los demás: Si tu pareja te ridiculiza frente a los demás sin duda eres víctima de violencia emocional y es momento de poner un alto.

Te chantajea o manipula: Cuando una persona usa la manipulación y el chantaje para que hagas lo que él quiera y quiere controlarte, eres víctima de violencia emocional.

Nunca hagas algo por temor o para complacer a tu pareja, aunque tú no lo quieras hacer, pues le darás el poder de manejarte y hacerte daño.

¿Cómo enfrentar a tu pareja si te maltrata emocionalmente?

Lo primero que debes hacer es poner un alto, hacer valer tus derechos, tus sentimientos, y necesidades y déjale claro que mereces respeto.

Cuando estás con un hombre o una mujer así, no hay marcha atrás y no vale la pena darle oportunidades ni seguir con él o ella, pues no te merece y nunca cambiará aunque te diga que sí.

Así que lo mejor es dejarlo, no sin antes dejarle claro que te ha hecho un gran daño, pero que vas a salir fortalecida de ello y vas a estar mejor sola.