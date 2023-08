Universitarios dominan el Toyota Mobility Challenge

Trece estudiantes del Colegio de Mayagüez (RUM) y de la Universidad Politécnica, dominaron tres de las cuatro categorías de la segunda edición del Toyota Mobility Challenge, iniciativa de la empresa automotriz diseñada para retar la creatividad de los estudiantes y brindarles la oportunidad de desarrollar proyectos innovadores que ayuden a mover a Puerto Rico.

El Toyota Mobility Challenge es una competencia que se ancla en cuatro pilares: Transportación; Salud; Energía y Sostenibilidad; y Planificación Social. Aun cuando los pilares son distintos, juntos se convierten en una fuerza de cambio para lograr una sociedad moderna, amiga del ambiente y que promueva la movilidad para todos sus ciudadanos. Este año, se premiaron 3 de las 4 categorías. Las universidades ganadoras y sus respectivos equipos ganadores recibirán $25 mil para el desarrollo del proyecto y aliciente a los estudiantes.

“Como país enfrentamos innumerables retos de movilidad: desde falta de planificación e infraestructura y un sistema de transportación pública limitado, hasta los retos individuales que a diario enfrenta nuestra población envejeciente o con limitaciones físicas. Ante estos retos, nuestros jóvenes tienen la oportunidad de ser un agente de cambio que promueva y facilite el futuro de Puerto Rico basado en la movilidad y sostenibilidad. Este año reconocemos a un grupo de estudiantes universitarios que han aceptado el reto de hacer la diferencia, de proveer opciones innovadoras a la movilidad del país y de esa forma cambiar la sociedad y la vida de nuestros ciudadanos”, indicó Maribel Bengoa, gerente de mercadeo de Toyota de Puerto Rico.

En el pilar de Energía y Sostenibilidad; resultó ganador el E-RAC TEAM del RUM, con su proyecto Electric Riding Assistance Carrier el cual desarrollará 6 estaciones de carga con 10 puertos para bicicletas y scooters eléctricas dentro del RUM. El proyecto evalúa el uso de un mecanismo tipo pistón que se programaría con la aplicación y que solo podría ser removido por el usuario.

El proyecto Smart Carpool System for the University of Puerto Rico-Mayagüez resultó ganador en los pilares de Transportación y Planificación Social. Los estudiantes proponen crear un sistema que provea una opción de transporte cooperativo que utilice la flota de vehículos privados existentes para crear una nueva alternativa de movilidad. Esto sería a través de una aplicación móvil libre de costo la cual permite a los estudiantes del RUM solicitar un viaje o proveer viajes.

También en el pilar de Transportación resultó ganador el proyecto TITAN Vehículo de Transportación Autónoma, el que propone desarrollar el concepto de un vehículo autónomo capaz de transportar múltiples personas, y que esté restringido a una serie de rutas que los pasajeros escogen dentro del RUM en su fase de desarrollo.

En el pilar de Planificación Social, el ganador fue el proyecto Human, Urban, Bicycle de la Universidad Politécnica de Puerto Rico. Este proyecto pretende desarrollar en una comunidad una estación de alquiler de bicicletas con paneles solares para permitir recargar las bicicletas y con conexión wifi para proveer conectividad gratuita. Además, desarrollará una aplicación web para conectar estos beneficios con un interfaz de usuarios con la capacidad de permitir localizar los puntos de servicios dentro de un mapa; medir las calorías, distancia y tiempo de utilización; crear un perfil personalizado enfocado en las metas del usuario; proveer una plataforma para la realización de acuerdos de usuarios y permitirle al usuario rentar la bicicleta.

“Uno de los retos principales que nuestra sociedad enfrenta es la movilidad, y por eso, como parte de su constante evolución, Toyota se ha transformado en una empresa de movilidad comprometida con conectar vehículos, gente y comunidades, fomentando la creación de una sociedad eficiente, divertida y segura en la que las personas puedan moverse libremente sin dejar de ser una sociedad económica y ambientalmente sostenible. Por eso creemos en la creación de alianzas con las instituciones educativas a fin de apoyarlos en el desarrollo de iniciativas que ayuden a resolver los retos de movilidad que las personas y las comunidades enfrentan, siempre poniendo al individuo en el centro de la ecuación”, concluyó Bengoa.