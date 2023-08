David Antonio celebrará sus 40 años de carrera con desfile de modas benéfico

El diseñador puertorriqueño, David Antonio, este mes de agosto celebra 40 años en la industria de la moda y como parte de la celebración harán un evento. El mismo se llevará a cabo el jueves, 31 de agosto a las 7:00pm en el Hotel Condado Vanderbilt y tendrán un desfile a beneficio del Hogar Cuna San Cristóbal.

La pasarela será una celebración a la individualidad, color, hispanidad y al brillo que tanto gusta a la clientela del diseñador. “Cada mujer se verá reflejada en los diseños porque recojo algo de cada una en las piezas”, indicó David Antonio.

La misma presentará 80 cambios atemporales para hombre y mujer, narrado como un recorrido por la vida y diversas actividades de una socialité que valora el estilo, no la moda. También, hace un homenaje a la pieza estrella de la firma, el kaftan que lo presentará en telas de gran noche. Incluso, en la colección reinventa el encaje en colores y estampados atrevidos, conjuntos de pantalón corto resort, y revive siluetas y pantalones de mezclilla al estilo de los años 70.

El desfile finalizará con una estampa de 25 vestidos de gran gala de primeros textiles, bordados lujosos, lentejuelas, flecos, pedrería y encajes, entre otros.

David Antonio se enfrenta a estantes llenos de grandiosos vestidos. En esta etapa previo a un desfile, siempre recibía la visita de su gran amiga y musa, Marisol Malaret.

“Estoy curando esta colección sólo…ella me decía esto sí, esto no, esto primero y esto para cerrar,” explicó. “Espero que se sienta orgullosa del escogido final.”

Como parte de las sorpresas del 40 Aniversario estará la Revista “Amigas del Hogar”, una publicación que recoge los logros del Hogar Cuna San Cristóbal y los vestidos más icónicos de 40 y clientas VIP del diseñador.

Diseñador puertorriqueño nacido en Yabucoa, David Antonio. (Suministrada)

David Antonio, bautiza este aniversario, “Como pez en el agua”, debido a que se encontró con obstáculos a lo largo de su carrera. “Llegar a San Juan de la nada, sin padrinos, y abrir un taller donde no solo haces arte y recibes clientes, sino que tienes la responsabilidad de crear empleos y proveer una fuente de ingreso fijo a un grupo de costureras, bordadores y otros empleados es un gran reto”, compartió el diseñador.

“Así que hoy celebro en grande muchas cosas,” dijo David Antonio. “Me siento como pez en el agua. Ahora tengo la seguridad y la experiencia. Ahora atesoro lecciones y bendiciones. Asimilo las cosas con más calma. Y con Dios por delante, sé que puedo con todo.”

Entre las lecciones más recientes están el Huracán María y la pandemia. Dos ocasiones en las que tuvo que cerrar la operación de su taller, lo que no sólo fue un golpe económico, sino emocional.

“María me destrozó la tienda de Paseo Caribe, lo perdí todo. La pandemia fue un receso, no dejé de trabajar, pero no podía tener a mis empleados. Estaba sólo. Las clientas no podían comprar. No había actividades.”, expresó David Antonio.

Ante esto el artista decidió reinventarse y utilizó el receso de la pandemia para crear inventario, pintar, dibujar, hacer carteras, accesorios, y cosas para las que realmente no tiene el tiempo que quisiera regularmente. Las carteras y los bolsos que hizo los enumeró para la historia, explicó “Día 1, Día 2, y así sucesivamente. A cada pieza le amarré un mensajito.”