Licuados naturales: una excelente herramienta para bajar de peso

Tener un peso controlado puede aportar beneficios a la salud como mejoras en presión arterial, colesterol y glucosa en sangre, aseguran los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés).

Por esa razón, los expertos recomiendan los ayunos intermitentes para lograr tener un peso ideal. Sin embargo, si la persona no está convencida de ayunar, ya sea porque no es del agrado o porque el nutricionista no lo aprueba, puede optar por consumir batidos como una opción para contribuir a la pérdida de peso.

“Perder peso sin ayunar es más sencillo con estos batidos. Aunque el ayuno puede ayudar a perder peso en ciertas situaciones, no es adecuado para todos. De hecho, hay investigaciones que sugieren que el ayuno intermitente tiene los mismos efectos en la pérdida de peso que llevar una dieta saludable sin ayunar”, resaltó el portal Mundodeportivo.

¿Qué licuados naturales tomar para perder peso?

Es necesario indicar que los licuados pueden ser ingeridos en cualquier momento del día, pero es en la mañana, a primera hora, cuando son más efectivas, pues así podrá beneficiarse de la sensación de saciedad que producen.

Licuado de Rábano Daikon; “los rábanos daikon desempeñan un papel significativo en un programa de reducción de peso debido a diversas razones. En primer lugar, poseen bajos niveles de carbohidratos mientras aportan fibra de alta calidad. Además, influyen en la estabilización de los niveles de azúcar en la sangre”, puntualizó Nutribullet.

El licuado de jengibre, piña y mandarina también es una alternativa eficiente, sobre todo porque el jengibre aporta fibra y tiene efecto diurético que ayuda a eliminar líquidos y a reducir la grasa abdominal. Además, esta raíz, junto al limón y la miel, es uno de los mejores remedios para tratar los resfriados.

A su vez, el batido de frutos rojos es una excelente fuente de vitamina C y antioxidantes, lo que fortalece el sistema inmunológico y combate los efectos del estrés oxidativo en el cuerpo.

Otras alternativas

“La combinación de agua y limón se convierte en un diurético natural que reduce la retención de líquidos. Debe tomarse en ayunas, pues ayuda en gran medida al intestino por las mañanas. También ayuda a cuidar la flora intestinal y previene la hipertensión, sobre todo porque el limón contiene vitamina B, capaz de evitar la insuficiencia cardiaca”, aseveró El País.