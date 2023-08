Antes que acabe el verano: Así puedes hacer un bronceador natural

El bronceador natural no lo debes aplicar en el rostro. Foto: Readers Digest.

La piel es el órgano más grande del cuerpo. Por ende, hay que cuidarse y evitar el uso de tantos comésticos, productos que pueden hacer daño, aún más cuando se utilizan constantemente. Por ejemplo, cuando se desea llamar la atención con una piel más oscura de lo normal se sugiere un bronceador.

Lo más idóneo es un bronceador natural, que permiten realmente broncear la piel sin enfrentarse a la luz del sol. Existen varios remedios que se pueden hacer en casa y brindan hasta mejores resultados que los procesados.

En la sección Belleza y Cuidado Personal de Mundo Deportivo, manifiestan que “uno de los remedios caseros más conocidos son los bronceadores caseros de zanahoria y canela, ya que ambos alimentos contienen una serie de nutrientes que nos ayudan a pigmentar el color de la piel de manera natural”.

¿Cómo crear bronceador natural?

Ten a la mano una cucharada de miel, media jarra con agua y tres cucharadas de canela en polvo.

“El primer paso para elaborar este producto casero es coger las cuatro zanahorias y lavarlas en un recipiente. Cuando estén limpias, corta cada una de ellas en rodajas pequeñas sin pelar la piel, ya que contiene un alto contenido de carotenoides”.

Luego, “una vez estén en rodajas, debes añadirlas a una batidora de vaso con las tres cucharadas de canela en polvo. En el caso de que no dispongas de este producto en polvo, deberás rallar una rama de canela”, siendo una alternativa.

Al tener los ingredientes en la licuadora, tendrás que “batirlos bien hasta que quede una especie de pasta espesa y homogénea. El siguiente paso para hacer un bronceador, será añadir a la pasta de zanahoria y canela, el agua viértela poco a poco”.

Esto, con el propósito de “obtener la consistencia que desees, puede que no la uses toda o que necesites un poco más de la cantidad indicada en los ingredientes y una cuchara de miel orgánica. Utilizamos estos dos ingredientes porque cuentan con excelentes propiedades hidratantes, necesarias para que la canela, debido a su potente poder astringente, no deje la piel” irritada o seca.

“Cuando hayas añadido estos dos productos, vuelve a batirlo todo durante uno o dos minutos hasta que quede una especie de crema bastante soluble. En el caso de que esté un poco espesa, puedes añadirle un poco de agua y volver a batirlo todo”.

De esta forma, el bronceador quedará listo. “Para facilitar su aplicación, puedes colar la mezcla con un embudo en un bote que tenga un spray pulverizador. Aplica el bronceador casero, en la zona que quieras de tu cuerpo, después de 20 minutos de haberte echado protector solar”.

¿Dónde no se aplica?

El broncedor natural no lo debes aplicar en el rostro, así como en otras áreas sensibles, dado que la piel se puede irritar por la canela.