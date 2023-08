Riesgo de contraer enfermedades por tratamientos de blanqueamiento y “perridientes”

Doctores del Colegio de Dentistas Cirujanos de Puerto Rico (CCDPR) aseguraron que estar a la moda podría tener un costo en la salud dental.

Específicamente se refieren a las tendencias de modas que terminan siendo problemáticas como el blanqueamiento dental y los “perridientes”.

“Un bleaching a bajo costo y un Herpes gratis”, expresó la doctora Neisa Torres miembro del CCDPR sobre el riesgo de hacerse un blanqueamiento en lugares de estética o con personas que ofrecen el servicio de manera independiente.

Torres explicó, en entrevista con Metro Puerto Rico, que muchas personas que desean seguir la moda de tener los dientes blancos, a veces se hacen tratamientos con estéticas o con personas que ofrecen servicios caseros por el bajo costo. Sin embargo, corren riesgos con su salud.

“Me han llegado este tipo de casos. Ves sonrisas completes blancas y cuando pones un Espejo de evaluación, un espejito dental, por la parte de atrás de todos esos dientes, están explotados en caríes”, relató la profesional dental.

No obstante, ese no es el único riesgo, pues también se pueden contraer otras enfermedades como virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), Herpes, y Hepatitis si no se tiene un cuidado especial con los instrumentos a la hora del tratamiento. “La boca es una mina de bacteria y de contagio. Hay sangre en la boca, se lacera durante el procedimiento”, recalcó.

De igual forma, el doctor David Kerr, tesorero y expresidente del CCDPR, mencionó que otro peligro son las quemaduras químicas en las encías debido al poco cuidado durante los procedimientos. Añadió que ha visto casos de problemas en las encías por blanquemiento en jóvenes entre 20 a 30 años de edad.

En las clínicas odontológicas se encuentran procedimientos de blanqueado dental. 51062335 - girl patient in the dental clinic. teeth whitening uv lamp with photopolymer composition.

“La encía hay que protegerla es un procedimiento que nos preocupamos. He visto muchos pacientes que se hacen el tratamiento en casas de personas que dicen que por estética lo hacen y llegan a mí y tienen las encías con una quemadura química”, abundó.

El no proteger las encías de manera adecuada para el blanquemiento puede llevar a inflamación, infección, sangrado y desarrollo de hipersensitividad.

Kerr explicó que el proceso adecuado, en una oficina médica, consiste en una alta concentración entre un 35 a un 40 por ciento de peróxido de carbamida en un gel que se pinta a la dentadura y se le aplica luz para el calor.

Sobre los famosos “perridientes” o carillas, el peligro de contraer enfermedades si el tratamiento se hace fuera de oficina médica es igual o mayor. A diferencia del blanqueamiento, el proceso de “perridientes” es permanente y afecta la dentadura de manera irreversible.

“Al haber desgaste en el diente, esos son cosas irreversibles. Una vez se desgaste, el diente es completamente diferente”, advirtió Torres.

Los doctores enfatizaron que las personas que desean realizar los procedimientos deben de ir a un profesional de la salud dental para evitar complicaciones.