Aseguran esta será la profesión con más demandada en el futuro

La evolución de la inteligencia artificial ha impulsado a que las universidades estén implementando nuevas carreras con tal de dominar la IA de manera profesional. Ante esto, un nuevo estudio ha indicado cuál va a ser la carrera del futuro relacionada con esta tecnología.

Según ha informado el “Washington Post”, la Ingeniería en Prompt será la carrera del futuro. Esto se debe a que la inteligencia artificial todavía se encuentra en sus etapas más jóvenes, forzando a que las nuevas generaciones deban aprender a dominar esta herramienta. Debido a la poca competencia que existe, los sueldos pueden variar entre USD 250.000 hasta los USD 335.000 anuales.

Si tus hijos tienen dudas para seguir una carrera universitaria, esta profesión será la más demandada en el futuro Metro Ecuador

¿Qué hace un Ingeniero en Prompt?

El término “prompt”, hace alusión a las demandas que los usuarios realizan a las inteligencias artificiales. Por ejemplo, si una persona desea utilizar Midjourney para crear una foto de Harry Potter en versión animada, se debe introducir la frase de “Crea a Harry Potter en versión animada en una imagen”. El Ingeniero en Prompt deberá desarrollar los comandos correctos con tal de que la inteligencia artificial pueda realizar la acción en cuestión.

Actualmente la mayoría de empresas que se especializan en inteligencia artificial se encuentran en Estados Unidos y algunos países de la zona europea. También deberás estudiar afuera con tal de especializarte en esta carrera.

Aunque su gran sueldo puede motivarte a mudarte a otro país, la gran evolución que ha sufrido la inteligencia artificial podría aumentar la demanda de este puesto de trabajo.

Cabe recalcar que muchos países en Europa están ofreciendo becas con tal de que puedas ir a estudiar afuera. Con lo cual, si todavía no te has decidido, esta opción no la debes dejar pasar.

Si tus hijos no saben que estudiar, esta opción no la debes dejar pasar ya que será una de las más demandadas en el futuro.