Revelan tendencias e innovaciones en el campo de la peluquería

Con una robusta agenda que incluye presentaciones magistrales, talleres y exhibiciones de más de 40 marcas destacadas, la primera edición de The Hair Expo busca revelar las tendencias más actuales y las innovaciones en productos y servicios del sector de la peluquería. Estos talleres abordarán desde cortes y estilos hasta colores de fantasía y balayage. Se trata de una iniciativa que no solo busca educar, sino también expandir las redes profesionales, fomentando la colaboración y la excelencia en el estilismo tanto en Puerto Rico como internacionalmente. Coordinado por la estilista puertorriqueña, empresaria y educadora internacional, Lisa Hernández, en colaboración con Y Events Agency, The Hair Expo tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Puerto Rico los días 20 y 21 de agosto.

“La industria del estilismo en Puerto Rico va más allá del embellecimiento; es un pilar económico que emplea a más de 15,000 personas con alrededor de 5,000 salones en operación. Estos lugares son incubadoras de creatividad, innovación y emprendimiento, y el escenario global, esta industria está en constante metamorfosis, adaptándose a las tendencias emergentes y a las avanzadas tecnologías. Es este dinamismo y relevancia económica la razón por la que eventos como The Hair Expo son vitales”, puntualizó Lisa Hernández, estilista puertorriqueña, empresaria y educadora internacional.

El objetivo principal de The Hair Expo es nutrir y actualizar a los profesionales del estilismo, llevando a la industria a nuevas alturas enriqueciendo, con educación, a los profesionales y estudiantes con la oportunidad de aprender, conectarse y crecer empresarialmente. Asimismo, busca presentar una plataforma en la que marcas locales e internacionales puedan exhibir sus innovadores productos y servicios”.

Los asistentes disfrutarán de talleres impartidos por profesionales e influencers de renombre en el sector, entre ellos…

· Lisa Hernández : la co anfitriona de “The Hair Expo”, Lisa es una estilista y educadora puertorriqueña de renombre internacional, propietaria de salones en la Florida y Puerto Rico.

· Joel Torres : estilista puertorriqueño con base en Texas. Es educador y maestro de corte. Ha sido colaborado de grandes marcas como BaBylissPRO y Booksy.

· Emmanuel Andrade : creador de la técnica de color 3D balayage y educador internacional.

· Danny Lozada : educador puertorriqueño con más de 20 años de experiencia.

· Geovanny Marrero : artista puertorriqueño experto en corrección de color, balayage, corte y colores platinados. Cuenta con salones en Orlando y Puerto Rico.

· Marian Albizu : educadora de grandes marcas; especialista en balayage y corrección de color.

· Jasson Olmo

· Reina Estrella : educadora y artista puertorriqueña; experta en color y correcciones.

· Daphne Díaz

Estos y otros recursos ofrecerán talleres sobre cortes, estilos, tratamientos, colores de fantasía, balayage y mucho más. Además de ser un evento educativo, “The Hair Expo” ofrece a los profesionales de la peluquería y estudiantes una plataforma para aprender sobre las últimas técnicas y tendencias, así como la oportunidad de ampliar sus redes y colaborar con otros en el campo.

Aunque los boletos VIP están agotados, aún hay disponibles boletos Generales y para Estudiantes. Los boletos Generales ofrecen la oportunidad de disfrutar de un día de compras, charlas y entretenimiento. Los boletos para Estudiantes permiten a los jóvenes talentos del sector aprender sobre las últimas tendencias, educación y tecnología en la industria de la belleza. Para este tipo de boleto, un representante de la institución educativa acreditada debe hacer la gestión para adquirir los boletos para sus alumnos.