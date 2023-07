Cambios al Examen ciudadanía Estados Unidos

Las personas que aspiran a conseguir la ciudadanía de Estados Unidos tendrán un cuadro más complicado a partir del próximo año cuando se proyectan cambios al examen de ciudadanía.

Se espera que la implemtación de las modificaciones sean realizadas el próximo año, conforme a percepción del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS).

“La decisión de hacer estos cambios ha causado expectativa y preocupación entre inmigrantes que no dominan el inglés, especialmente ente los hispanos”, publicó Enlace Latino.

Intriga por cambios en el examen ciudadanía

La intriga por cambios en el examen de ciudadanía ha aumentado de manera considerable. “Me ha costado trabajo aprender inglés, quizás porque llegué mayor a este país, y por eso me he demorado en presentar el examen. Creo que ahora con un examen más difícil, será imposible hacerme ciudadana”.

Así lo contó la colombiana Luz Restrepo, quien es residente permanente desde hace 15 años pero no se ha atrevido a presentar el examen de ciudadanía por temor a ser rechazada ante su falta de dominio del idioma natal.

El caso o nulo manejo del inglés ha sido el problema principal.”Para mí ha sido difícil entrar a estudiar inglés porque trabajo toda la semana en una fábrica, y lo poco que he aprendido ha sido en el trabajo. He estado estudiando las preguntas por más de un año. Ya me he aprendido de memoria varias, pero aun así me da miedo presentar el examen”, expresó la inmigrante Olivia Ramírez.

Actualmente, la mexicana “está por presentar el examen para la ciudadanía americana después de seis años de obtener la residencia permanente en los Estados Unidos”, indicó a el portal.

Prueba

Uno de los últimos pasos para lograr la naturalización estadounidense es la prueba de ciudadanía americana. Para presentar la solicitud de ciudadanía hace falta la residencia permanente (Green Card) entre tres y cinco años (dependiendo el caso).