El este y sureste de Estados Unidos tienen el mayor aumento porcentual de personas con Alzheimer

Un estudio publicado este lunes por el Congreso Internacional de la Alzheimer’s Association (AAIC, por sus siglas en inglés) reveló que la mayor prevalencia de Alzheimer en Estados Unidos se encuentra en las regiones este y sureste.

Los datos se publicaron simultáneamente en Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association y analizaron a pacientes en 3,142 condados.

En los condados con una población de 10,000 o más personas mayores de 65 años, estiman que las tasas más altas de prevalencia del Alzheimer se encuentran en: Condado de Miami-Dade, Fla. (16.6 %), Baltimore City, Md. (16.6 %), Condado de Bronx, N.Y. (16.6 %), Condado de Prince George, Md. (16.1 %), Condado de Hinds, Miss. (15.5 %), Orleans Parish, La. (15.4 %), Condado de Dougherty, Ga. (15.3 %), Condado de Orangeburg, S.C. (15.2 %), Condado de Imperial, Calif. (15.0 %) y Condado de El Paso, Texas (15.0 %).

Kumar B. Rajan, profesor del Departamento de Medicina Interna de Rush Medical College, utilizó datos cognitivos del Proyecto de Salud y Envejecimiento de Chicago (CHAP, por sus siglas en inglés) y estimaciones de población del Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NHCS, por sus siglas en inglés) para calcular la prevalencia del Alzheimer en adultos mayores de 65 años.

Rajan y su equipo observaron una combinación de características demográficas específicas que pueden explicar la mayor prevalencia en estos condados, como un promedio de edad más avanzada y porcentajes más elevados de residentes negros e hispanos.

“Por ejemplo, entre los residentes mayores de 65 años del condado neoyorquino de Bronx, el 14 % era mayor de 85 años (en comparación con un promedio nacional del 12 % de personas mayores de 65 años), el 30.1 % eran negros y el 46.9 % eran hispanos (en comparación con los promedios nacionales del 9.4 % y el 8.8 %, respectivamente)”, dice la investigación.

El estudio establece que la edad es uno de los principales factores de riesgo del Alzheimer. De acuerdo con Datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer 2023 de la Alzheimer’s Association, las personas negras de edad avanzada son aproximadamente el doble de propensos de tener Alzheimer u otra demencia que los blancos mayores. Mientras, y los hispanos mayores son aproximadamente una vez y media más propensos de tener Alzheimer u otra demencia que los blancos mayores.

“Estas nuevas estimaciones añaden datos más granulares a nuestras perspectivas de la prevalencia del Alzheimer en todo el país”, dijo Rajan. “Esta información, además de crear conciencia sobre la crisis del Alzheimer en comunidades específicas, puede ayudar a los programas de salud pública a asignar mejor el financiamiento, el personal y otros recursos para atender a las personas con Alzheimer y todas las demás demencias”.

“Las estimaciones se basan en características cognitivas y demográficas”, añadió Rajan. “La demencia de Alzheimer es una enfermedad de varios factores que implica varias características de riesgo que interactúan con factores de riesgo demográficos y, en última instancia, contribuyen a la prevalencia”.

Se calcula que 6.7 millones de estadounidenses viven con la enfermedad de Alzheimer, según el informe Datos y cifras sobre la enfermedad de Alzheimer.

Con base en proyecciones anteriores, Rajan indicó que se muestra que las regiones oeste y suroeste de los Estados Unidos experimentarán el mayor aumento porcentual de personas que viven con demencia de Alzheimer entre 2020 y 2025.

“Las estimaciones de prevalencia del Alzheimer pueden ayudar a los funcionarios de salud pública federales y estatales a determinar la carga del sistema de atención médica, y las estimaciones a nivel de condado nos ayudan a comprender y localizar mejor las zonas de alto riesgo y alta necesidad, donde, por ejemplo, se necesitan servicios de apoyo en salud y capacitación de cuidadores que tengan en cuenta las diferencias culturales”, declaró Matthew Baumgart, vicepresidente de política de salud de la Alzheimer’s Association.