Viajar en avión aumenta las flatulencias: mira por qué

Quizás hayas experimentado problemas de gases durante un vuelo en avión. Lo que no sabías es que esto es más común de lo que piensas, Si, así como leíste. Es común.

No te preocupes, no eres la única persona a quien esto le ha pasado. Un reciente estudio publicado en la revista científica The Western Journal of Medicine reveló que esta situación es más frecuente de lo que se imagina.

En base al citado estudio, el portal Mejor con Salud, expuso que estar mucho tiempo a 10,000 metros de altura tiene efectos indeseados en el organismo como el aumento de la producción de gases o flatulencias. Este efecto es debido a la baja presión de aire.

La investigación demostró que la presión del aire disminuye a mayor altitud, lo que provoca la expansión de los gases en el cuerpo y una mayor necesidad de expulsarlos. A este problema de flatulencias se le dio el nombre de síndrome de expulsión de flatos a gran altitud (HAFE).

El estudio demostró que no sólo aumentan las flatulencias, sino que también causa acné y dolores de cabeza en algunas personas.

La baja presión del aire no solamente afecta en los vuelos, sino también al subir montañas. La revista Medical Hypotheses demostró que las personas que ascienden a pie o en automóvil hasta una cumbre, tienen más flatulencias.

¿Cómo prevenir los gases en un vuelo?

Es inevitable que la baja presión del aire te haga eructar o te genere flatulencias por la vía rectal, aunque no todas las personas se ven igual de afectadas. Hay quienes producen más gases que otros.

A pesar de que los gases en las alturas no se pueden evitar por completo, sí se pueden tomar medidas para reducirlos y la clave está en la alimentación antes y durante el vuelo. Se pueden evitar las comidas flatulentas como frijoles, lácteos, brócoli, cereales, cebolla y ajo.

También se aconseja evitar las bebidas carbonatadas antes y durante el vuelo, así como tragar aire en exceso al comer o beber rápido, masticar chicle, fumar o comer caramelos.

Si las incomodidades persisten o son muy intensas, es aconsejable consultar con un especialista antes de viajar. Ellos podrán ofrecer métodos y alternativas para mejorar las molestias estomacales y reducir la sensación de flatulencias durante el vuelo.