Receta mental para mejorar la salud del hombre

¿Con cuánta frecuencia los hombres hablan de sus problemas de salud con sus allegados? ¿Son proactivos para atenderlos, cambiar hábitos y mejorar su calidad de vida?

Conversar con su pareja, amigos o especialista de salud sobre sus cambios físicos y emocionales son un buen punto de partida para su autocuidado, pero con frecuencia es lo que menos hacen.

“La suma de la salud de los hombres está basada en un proceso de soledad y más en la cultura puertorriqueña”, sostuvo Ismael Mercado, médico de familia que ha dedicado parte de su práctica a la atención de la salud de los hombre.

De acuerdo con su experiencia, a diferencia de las mujeres, los hombres no hablan de sus cambios en estados de ánimo o síntomas relacionados a un deterioro en la salud. Por eso, aseguró, es que llegan a los médicos con complicaciones mayores.

La lista de condiciones de salud entre los hombres en Puerto Rico no es muy distinta a las de otras poblaciones a nivel mundial. Los problemas cardiovasculares, la diabetes, distintos tipos de cáncer, como la próstata, o la disfunción eréctil, aparecen entre las principales enfermedades de los hombres adultos.

El cáncer de próstata presenta una incidencia anual de 40% entre hombres mayores de 40 años. A partir de esa edad, al igual que las mujeres, los hombres también sufren de cambios hormonales. Poco se habla sobre eso, sostuvo el especialista.

Entre esos cambios en su cuerpo que luego pudieran convertirse en enfermedad están el insomnio, el sobrepeso y la ansiedad.

“Los hombres no se van a sentar en una mesa con sus amigos y decir ‘¿sabes? tengo disfunción eréctil y no me siento igual que antes”, señaló Mercado. Asimismo, comentó que ha visto pacientes de distintas ocupaciones, posiciones económicas o etapas de vida con situaciones emocionales o frustraciones similares.

“El hombre se enfoca tanto en lo que no ha hecho o lo que quisiera hacer, que no piensa en lo que ha logrado. Así que la primera receta que le doy a los hombres que vienen a la oficina es un ejercicio de mirarse en el espejo y repasar lo que han logrado”, dijo Mercado.

Transformación mental

Desde su clínica Transforma Medical Mall, Mercado propone a sus pacientes utilizar una serie de herramientas mentales que les permitan tomar control sobre su mente, porque eso asegura que también incidirá en su salud física. Les enseña el concepto de un día saludable y, dependiendo de su condición o condiciones de salud, el paciente debe tener comportamientos que eviten agravar su situación.

“El proceso de transformación de la salud, es un proceso que viene de adentro. Le puedo dar a un paciente 10 medicamentos para la presión, pero todavía tiene la presión alta si no se hace responsable de su salud”, dijo Mercado.