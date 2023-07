Piloto conmovió a pasajeros con estas palabras en pleno avión

Las palabras y mensajes de afirmación acercan a las personas y mejoran las relaciones, incluso benefician la salud mental de los individuos y son parte indispensable en la construcción de lazos sólidos que perduren en el tiempo.

Hay quienes esperan hasta el último momento para expresar a sus familiares o amigos el gran afecto que sienten hacia ellos, pero todos los días tenemos la oportunidad de hacerlo, mientras estén aquí con nosotros.

Un ejemplo de lo anterior es la historia de un piloto de avión comercial. El hombre se llama Felipe Jiménez. Decidió en medio del vuelo y a través del altavoz, dar un emotivo mensaje de afirmación a sus padres y abuelos.

Jiménez sorprendió a todos, luego de anunciar el acostumbrado informe de las condiciones climáticas y dar instrucciones a la tripulación. Se disculpó y procedió a dar el mensaje a sus padres y abuelos con las siguientes palabras: “Pensé mucho tiempo en qué decir y solamente puedo resumir en darles las gracias por todo lo que hicieron por mí. Pedirles disculpas si alguna vez les falté el respeto, si les fallé en algo y desde lo más profundo de mi corazón, decirles un gran ‘te amo’ a cada uno de ellos”.

Los abuelos y padres del piloto reaccionaron con lágrimas de alegría, que fueron acompañadas por aplausos de los pasajeros. No solo se emocionaron ellos, sino todos los ocupantes del vuelo.

Viral

El video del caso del piloto con sus padres y abuelos lo compartió la usuaria Camila @ccabro en la red social Tik Tok. La mencionada usuaria es prima del piloto Felipe y cómplice de este original mensaje de afirmación con el título: “Mis abuelos no sabían que el capitán (del avión) era mi primo y les quiso dar esa sorpresa”.

Esta conmovedora historia nos muestra lo importante que es expresar nuestros sentimientos hacia las personas que amamos. Demostrar gratitud hacia los padres y abuelos les ayuda a recordarles cuánto los valoramos.

En cifras, el video cuenta con 204.01k likes y 1321 comentarios, entre los cuales resaltan los siguientes: “El abuelito su lágrimas instantáneas”, “el abuelito me emocionó al verlo llorar, qué lindos son los abuelos”, “llorar por gente que no conozco es mi pasión”, “qué amor, nunca es tarde para agradecer lo que nuestros padres, abuelos, etc. hicieron por nosotros”.