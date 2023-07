Olivia y Elena le muestran nuevamente el mundo a Jorge Castro

Una fuerte energía rodea constantemente la vida del actor y comediante Jorge Castro; una energía que lo abraza, que se sienta en su falda, que crea cuentos imaginarios y se columpia con todas sus fuerzas. Es la energía que emiten Olivia y Elena, los dos dínamos que le han dado muchas vueltas a su vida de papá.

Es una energía que lo mantiene viviendo a los extremos. Pasa de sentirse completamente lleno de vida a estar definitivamente agotado. Esa experiencia es la que comparte con su esposa, la actriz y productora Alfonsina Molinari, en el podcast De Madre, donde se “desahoga” sobre los retos de la vida familiar y comparte los descubrimientos y lecciones que le ha dejado su paternidad tardía.

“Tener niños pequeños a la edad que yo tengo, también te da un poco de energía a ti, porque te da vida”, afirmó el actor de 58 años.

Según han ido creciendo Olivia, de siete, y Elena, de cuatro, Jorge ha hablado de cómo sus nacimientos constituyeron un cambio radical en su vida; un cambio que incluyó mudarse de casa, sustituir el automóvil, decidir dónde y con quién vacacionar, establecer prioridades y nuevas rutinas. Conversando con Metro Salud con motivo de la celebración del Día de los Padres, el artista compartió acerca de sus afinidades con ellas, sus preocupaciones sobre el país donde crecen y la fe que tiene en que las nuevas generaciones – entre las que cuenta a sus niñas- le ofrezcan nuevas posibilidades.

Para Jorge, la paternidad ha significado redescubrir el mundo a través de la inocencia y curiosidad de sus nenas.

“Lo primero que siento que aprendí de ellas, es volver a reconocer el mundo. Para ellas todo es nuevo. Me han enseñado a prestar atención a cosas que dejaron de ser importantes para uno; redescubres de alguna manera lo maravilloso que es el mundo”, comentó.

Entre esas maravillas que disfruta con Elena y Olivia, está realizar actividades que ya no practicaba, como escuchar los pajaritos, pero también montarse en bicicleta y patineta, columpiarse o acampar. Esas actividades le exigen mantener una buena condición física. Aunque por sus carreras frente a las cámaras siempre han cuidado su salud y apariencia física, Jorge aseguró que la llegada de las niñas le ha hecho más consciente de lo importante que es estar y sentirse bien para compartir todas las actividades que les sea posible. Por eso, dijo que, entre los hábitos de cuidado familiar, también está la alimentación, de la que prácticamente es el encargado en su hogar. Jorge aseguró que puede cocinar hasta tres veces al día. “Cocinamos mucho en la casa. Procuramos comer bien… tenemos una dieta bastante variada”, dijo el actor.

De tal palo…

Durante la sesión fotográfica de esta entrevista, Jorge intentó algunas poses con ambas niñas. Olivia propuso inventar un cuento. Lo repasó con su papá. “¿Te acuerdas de tu línea?”, le preguntó, usando el vocabulario de una experimentada actriz. Elena, por su parte, se esmeró en hacer distintas poses, cambiar los gestos del rostro, cerrar los ojos, hacer muecas y sacar la lengua.

Hasta hace poco, ninguna estaba muy consciente de la carrera artística de sus padres. Han participado en algunos anuncios junto a ellos, pero lo tomaban como parte un juego y esta sesión de fotos no fue la excepción. Fue la aparición de Alfonsina en la serie Gina Yei de Disney Plus junto a Didi Romero, cuando las niñas comenzaron a entender que las otras personas conocen a sus papás, pues sus compañeros de la escuela comenzaron a identificarla como la “mamá de Gina Yei”. Con Jorge, es un poco más difícil porque, como debe ser, ni las niñas ni sus compañeros lo ven en sus caracterizaciones de Sammy o Felipe en las comedias del programa Raymond y sus Amigos.

Actualmente, Olivia practica el piano y toma clases de canto, mientras que Elena ha tomado clases de baile. Sobre el piano de la sala reposan varias pinturas en acuarela creadas por las niñas. Jorge las describe como creativas, una cualidad decididamente heredada de una rica ascendencia relacionada con las artes. Al definir similitudes de carácter, papá dice que es “apasionado” e “impulsivo” como Olivia. “De repente, me da con tocar guitarra y me compro dos guitarras, y estoy tocando todo el tiempo. Me da con jugar tenis y, entonces, juego tenis dos y tres veces a la semana. Y Olivia es así…”, aseguró.

Mientras Alfonsina es quien se ocupa de organizar y planificar la vida familiar, Jorge se “tira al piso” con ellas. Pero juntos practican con las nenas una serie de rutinas como la forma que han elegido para darles libertad sin que se descarrilen. Asimismo, compartió algunos valores que considera vitales en su relación familiar. Recordó que su mamá le dio un gran ejemplo de responsabilidad y disciplina.

“Eso tratamos de enseñarle a nuestras hijas. Le hablamos del privilegio que tienen de tener una casa, de tener comida, ropa, juguetes, de poder viajar… todo eso es un privilegio. ¿Cuál es su responsabilidad? Su responsabilidad es estudiar… tratar de hacer lo mejor que ella pueda hacer como estudiante”, expresó. Otros valores que quieren inculcar como familia son la generosidad, la compasión y que sientan que su opinión e ideas importan. Como padres de niñas, Jorge y su esposa se sienten responsables de empoderarlas. “Todo el tiempo le decimos de lo que son capaces, que son poderosas, que todo lo que quieran hacer, lo pueden hacer”, mencionó el comediante.

Al reflexionar sobre qué le preocupa como papá, Jorge mencionó al país que su generación está heredándole a los niños y jóvenes. Considera que los adultos de hoy no han sido lo suficientemente exigentes con el liderato político que se ha elegido. “Llevamos muchos años hundidos en una depresión económica y no me parece que, en general, los líderes de Puerto Rico tengan la voluntad para meterle mano al asunto”, comentó el también locutor. No obstante, confía en que la llamada generación Z, la que ha tenido que nacer, crecer y convivir con tantas crisis, sea la que empuje, con su valentía y creatividad, a una transformación definitiva del Puerto Rico en el que espera crezcan y vivan sus hijas.

“Le tengo fe a esta generación… estoy convencido de que son una generación que va a lograr grandes cambios. Algunos nos van a gustar, otros quizás no nos gusten tanto, pero tengo fe de que son una generación de cambio”, expresó Jorge.

Entretanto, asegura que seguirá dispuesto a trepar por donde ellas trepen; a contener la respiración mientras Elena salta con todas sus fuerzas sobre la cama y darle alas a la fantasía creativa de Olivia en cada cuento o canción que inventen antes de darles el beso de las buenas noches, sabiendo que ser su papá también está de madre.