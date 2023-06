NASA entrega subvención de $3.1 millones a estudiantes de Puerto Rico.

Con una subvención de $3.1 millones para cuatro años, el puertorriqueño Juan Torres Pérez, quien labora como investigador científico de la NASA desde hace 12 años y principal investigador y promotor, comienza la iniciativa de internado OCEANOS (Ocean Community Engagement and Awareness using NASA Observations and Science for Hispanic/Latino Students).

“Es una idea que llevaba en mi mente y tan reciente como este mes, estoy en Puerto Rico participando de la ejecución de esta maravillosa iniciativa”, un internado educativo que da esperanza a tantos jóvenes que, puedan estudiar y convertirse en los científicos, biólogos, matemáticos, ingenieros y profesionales del futuro”, anunció Torres Pérez, radicado en San Francisco, California.

Torres Pérez, quien antes de la NASA fue profesor de Biología en la UPR en Río Piedras, presentó a la NASA a través del Science Activation Program la oportunidad de educar y enfatizar la capacitación de estudiantes hispano-latinos, concentrándose en estudiantes puertorriqueños de grado 12 de escuela superior o primer año de universidad, con el enfoque de estudios en STEMS- Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Ciencias, Matemáticas. Uno de los requisitos para los estudiantes universitarios es que sean estudiantes de primera generación, es decir que son estudiantes que son los primeros en su familia en ir a la universidad y comenzar a estudiar su bachillerato, continúo explicando Torres Pérez.

“Nuestra expectativa es crear el entusiasmo para que eventualmente todos o la mayoría se dediquen a esta rama de ciencias marinas, oceanografía que tanto Puerto Rico lo necesita. Podría sorprendernos que la mitad de la población en nuestra isla no saben nadar, y cómo saber los recursos tan importantes que tenemos debajo del agua sino lo conocemos”, explicó el investigador.

Este primer grupo lo componen 10 estudiantes de escuela superior y 10 de universidad, serán 4 semanas de internado en donde cada organización tiene como norte que los participantes se conviertan en agentes de cambio en sus familias, amigos y comunidad.

“Estamos agradecidos de las organizaciones participantes incluyendo NASA, la Universidad Interamericana de PR Recinto Metropolitano, la Universidad de PR en Mayagüez Departamento de Ciencias Marinas, Universidad de Miami, Sociedad Ambiente Marino, Taller Ecológico de PR, CariCOOS, Environmental Mapping Consultants, y el EcoExploratorio Museo de Ciencias de PR por el compromiso y dedicación que están mostrando en esta primera semana de Océanos”, continuó diciendo Juan Torres Pérez.

“OCEANOS comenzó a gestarse en el 2022, para completar la coordinación de agenda educativa, proyectos puntuales, salidas al campo y por último los informes que presentarán los grupos al finalizar las 4 semanas de internado. Pensamos ser más creativos y en vez de una presentación regular, los estudiantes se han dividido en grupos y deberán presentar su historia, hallazgos y recomendaciones en un Story Map, el cual incluirá fotos, métricas, videos los cuales eventualmente estarán disponibles en la plataforma de ArcGIS online, además que todo material didáctico también estará disponible eventualmente en inglés y español en la página web del proyecto, https://www.nasa.gov/oceanos, concluyó diciendo Torres Pérez.