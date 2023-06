Cuándo ir al psicólogo: pide ayuda sin pena

Visitar al psicólogo no significa estar loco. Foto: referencial.

Muchas personas consideran ir al psicólogo una cita innecesaria. La prioridad, generalmente, es acudir al médico de cabecera, visitar al dentista, darse una vuelta por el ginecólogo o urólogo, según sea el caso.

De esta forma, quedando a un lado la salud mental: la cual resulta indispensable para sobrellevar las diversas circunstancias que suelen presentarse contantemente en la actualidad, mantener una calidad de vida integral.

“¿Por qué cuando tú notas un crack en la cabeza dudas no solo un segundo, sino durante años, en hacer esa llamada?”, es la pregunta que se realizó la podcaster Beatriz Cepeda al conversar con El Español.

En el libro ¿Puedo hablar de mi salud mental! (Aguilar, 2023), que realizó de la mano de su compañero, Enrique Aparicio, contó: “Somos dos personas que necesitaron ayuda profesional para lidiar con su mente y tardaron demasiados años en pedirla”.

¿Cómo hacer para ir al psicólogo?

El primer único y real paso es comprender que no significa estar loco, “pedir ayuda es desestigmatizarla”. Manifestó: “La psicología en nuestro país todavía carga con el peso del estigma, el miedo a que nos tomen por locos, el miedo a que nos discriminen por ir al psicólogo”, explicó.

“Nuestra salud es muchísimo más importante que el estigma o el miedo al que dirán, no podemos permitir que nos frene”.

Frente a este escenario, “no es tan raro pedir ayuda profesional. Pero, claro, el quid de la cuestión están en saber si ha llegado ese momento, si hay que coger el teléfono y acudir a una consulta. Quienes no se sienten mal, simplemente no se lo plantea”, concuerdan en la obra.

“La terapia psicológica sirve para lidiar con patologías graves, pero también con dolores más livianos”. Sin duda, “no hay que esperar a estar hundido para solicitar ayuda”, advierten.

No es lo mismo visitar un ‘coach’ que un psicólogo. “La psicología es una ciencia de la rama de la salud. Los psicólogos son terapeutas formados, que han tenido que estudiar una carrera y colegiarse para desempeñar su trabajo”.

En cambio, coaching “es una metodología que se basa en teorías y técnicas psicológicas”.