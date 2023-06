El ayuno intermitente podría causar problemas de fertilidad

En los últimos años, con respecto al universo de las gastronomía y medidas dietéticas para priorizar el peso corporal, el ayuno intermitente ha escalado significativamente en la sociedad ya que, según varios estudios, su práctica garantiza la disminución de riesgos de padecer de diabetes, además de aumentar la esperanza de vida.

No obstante, una nueva investigación por parte de la Universidad de East Anglia en el Reino Unido, y publicada en la revista “Proceedings of the Royal Society B’”, detalló una característica que llamó la atención y pone en alerta a la ciencia, debido a que dicho régimen alimenticio podría causar problemas de fertilidad.

Ayuno Intermitente

Estudios en peces

La casa de estudio citada y responsable de la investigación dejó en claro de que todo se trata del inicio de una serie de investigaciones que por ahora sólo se desarrolló en peces, sin embargo, está destinado a que todo se ejecute en otros animales y en el largo plazo o cuando lo amerite, en seres humanos. Sus hallazgos resaltan la importancia de considerar no solo el efecto del ayuno en el peso y la salud, sino también en la fertilidad.

“Lo que encontramos es que el ayuno restringido en el tiempo afecta la reproducción de manera diferente en hombres y mujeres. Una vez que los peces volvieron a su horario normal de alimentación, las hembras aumentaron el número de crías que produjeron a costa de la calidad del huevo, lo que resultó en una reducción de la calidad de la descendencia. La calidad del esperma masculino también disminuyó”, detalló Edward Ivimey-Cook, de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UEA.

El estudio se basó en el pez cebra (Danio rerio) para averiguar qué sucede cuando las personas están expuestas a los alimentos durante y después de un período de ayuno. Midieron cómo los machos y las hembras asignan recursos al mantenimiento del cuerpo frente a la producción y el mantenimiento de espermatozoides y óvulos, y la calidad de la descendencia resultante.