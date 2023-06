Fingió su propia muerte para dar una lección a su familia

Un hombre fingió su propia muerte para dar una lección a sus familiares sobre la importancia de mantenerse unidos, ya que durante los últimos años, no lo invitaban a nada, ni compartían juntos.

El sujeto se llama David Baerten, de 45 años y de origen belga. New York Post indicó que los únicos que sabían eran su esposa y sus hijos, quienes fueron sus cómplices.

Con la broma, él quería saber quién realmente se preocupaba por él. Comenzó todo, difundiendo la noticia con su hijo.

“Descansa en paz, papi. Nunca dejaré de pensar en ti”, dijo su hijo, según precisa Times UK. Continuó diciendo que “¿Por qué la vida es tan injusta? ¿Por qué tú? Ibas a ser abuelo, y aún tenías toda la vida por delante. ¡Te amo! ¡Te amamos! Nunca te olvidaremos”.

La noticia se regó entre los demás parientes y amigos, quienes fueron el pasado fin de semana al funeral, cerca de la ciudad de Lieja. Vestidos de negro, se acercaban a su esposa e hijos a darles el pésame.

Aparición del “muerto”

Mientras todos esperaban el inicio del servicio fúnebre. Baerten llegó en un helicóptero, el cual aterrizó en medio del campo del funeral. Un equipo de camarógrafos que él contrató corrió para grabarlo, al igual que su esposa e hijos, y otros más que se mostraron confundidos.

“Saludos a todos, bienvenidos a mi funeral”, dijo el hombre, según dice Times. Muchos lo abrazaron alegres porque aún sigue con ellos.

Baerten explicó que se hizo pasar por muerto para dar una lección a sus parientes.

“Lo que veo en mi familia me duele. Nunca me invitan a nada, nadie me ve. Todos nos distanciamos. No me sentí apreciado. Es por eso que quería darles una lección de vida y mostrarles que no deben esperar hasta que alguien esté muerto para reunirse con ellos”, dijo.

Expresó que con esto puede ver quién realmente se preocupa por él. Aún quienes no fueron al funeral, lo contactaron después. Por eso, dice que ganó.

El video de parte del funeral y de la aparición de David ante todos, fue publicado en la cuenta @el.tiktokeur2 de TikTok, donde supera el millón de vistas.