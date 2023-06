Una mujer revela que descubrió que su novio la engañaba con su suegra y cuñada

No cabe duda de que en las redes sociales podemos encontrar algunas anécdotas e historias que nos dejan con el ojo cuadrado.

Y es que estas plataformas han ganado mucho terreno entre los jóvenes, y no tan jóvenes, hasta convertirse en una de las principales herramientas de información y entretenimiento.

En ellas podemos enterarnos de curiosidades y eventualidades que viven los internautas.

Sin embargo, algunas de las historias que cuentan los usuarios son fuera de lo común, por lo que rápidamente se vuelven un tema de conversación.

Mujer revela que su ex la engañó con su mamá

Tal es el caso de una mujer que se hizo viral en las redes sociales, especialmente en TikTok, al asegurar que su expareja la engañaba.

Si bien eso ya es un tema delicado, lo es más cuando reveló que esas mujeres eran su madre y hermana biológicas.

La chica del sorprendente relato es Emma, quien tiene como usuario @mingus.mingus en TikTok.

Se vuelve viral

El video de sólo cinco segundos ya cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones.

En el audiovisual se aprecia a Emma viendo a la cámara fijamente, mientras un texto dice: “Me doy cuenta de que mi ex me engañaba con su propia madre y hermana; es algo por lo que probablemente debería ir a terapia y no es algo de lo que sólo bromeó con mis amigos”.

Lo cierto es que el clip causó curiosidad entre muchos internautas, pero también hubo alguno usuarios que recomendaron a todos los involucrados asistir con un profesionista.

No es la primera vez que Emma toca el tema. De hecho a finales de 2021, ella publicó que un exnovio tuvo relaciones sexuales con su madre y hermana biológica.

“No lo supe hasta después de que rompimos. y él me dijo porque pensó que me haría querer quedarme jajaja”, escribió en el video.

“Puedo asegurarles a todos que NO fue preparado ni inventado; si lo fuera, no habría hecho el tiktok. Simplemente eran raros”, mencionó.