¿Depresión sexual? Experto da trucos de cinco minutos para avivar la pasión

Dicen que con el tiempo, las parejas estables tienen menos sexo, y para la mayoría es cierto. Diversos factores pueden jugar en contra de la frecuencia sexual. Por eso, hay que saber detectar cuándo la poca actividad en las relaciones es motivo de alerta y resolverla lo antes posible.

El cansancio laboral, el estrés, las diferencias personales en la rutina diaria, el tiempo con los hijos, los niveles hormonales por la menopausia (en las mujeres) o la andropausia (en los hombres) y los rencores son algunas de las causas que pueden disminuir el sexo con tu pareja.

The Journal of Sex & Marital Therapy publicó que 54 por ciento de los hombres y 42 por ciento de las mujeres admiten que no están conformes con la frecuencia sexual que tienen con su pareja a largo plazo.

Muchas veces la baja frecuencia, no es por no amar al otro. A veces, es por la misma rutina y sus efectos en la relación. Sea cuál sea la razón, lo bueno es que tú puedes tener el control y calentar la cama con tu pareja.

En este espacio te presentamos trucos de cinco minutos para avivar la llama de la pasión. Los consejos los dio Kate Taylor, experta en sexo y relaciones, a Claire Dunwell. El portal The Sun publicó los tips de la especialista y son los siguientes:

Falta de autoestima y danza del vientre

Un sector de hombres y mujeres se siente insatisfecho con su apariencia física y esto lo inhibe al momento de tener relaciones. hay baja autoestima. Como experta, Taylor recomendó hacer a un lado los temores y deleitar a tu pareja con la danza del vientre.

Indicó que en Youtube hay muchos tutoriales de esta danza, y que independientemente de cómo te sientas, el movimiento de caderas hará que el otro se concentre en tu cuerpo y le “levantará el ánimo”.

Al fin y al cabo, es muy probable que tus miedos por tu cuerpo, sólo estén en tí, ya que por lo general, el otro no ve aspectos particular de tu cuerpo, sino que te ve como un todo. Si realmente te ama, ve más allá de lo que tú ves. Si hablan, sobre esto, quizás podrías sorprenderte por lo que hay en tí que le atrae.

Conflictos no resueltos y sexo al amanecer

Algo que afecta mucho las relaciones en la pareja son los conflictos no resueltos. Guardar rencores. Cuando hay molestia, no provoca hablar y mucho menos, tener sexo con el otro. Por eso, la importancia de hablar sobre lo que nos molesta, pedir perdón si es necesario, resolver y seguir.

En el truco de cinco minutos para esto, Taylor recomienda encender la alarma cinco minutos antes para comenzar con el día con pasión. Hacer juegos previos para llegar al clímax lo más rápido posible.

The Sun indicó que un estudio de la Universidad de Cincinnati determinó que los efectos calmantes y relajantes del sexo matutino pueden durar hasta siete días.

Otro aspecto a destacar es que según el Instituto Gottman, las parejas pelean con mayor frecuencia por problemas que no pueden resolverse. De ser así, entonces no pierdan energía en tratar de solventar algunas cosas, dejen pasar las cosas y sigan adelante.

Estrés y el olor de tu pareja

Cuanto más estrés, menos deseo sexual, esta fórmula es infalible. De allí, la importancia de tratar de nivelar los niveles de estrés.

Según la experta, un estudio del Journal Of Neuroscience dice que las mujeres se calman al sentir el olor del sudor de su pareja, esto baja los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés. Así que el truco de cinco minutos, es oler a tu pareja. Concéntrate en su olor y disfruta la calma que te da confianza y seguridad.

Ansiedad y respiración

Al igual que el estrés, la ansiedad baja la líbido. El truco de cinco minutos es centrarse en la respiración y liberar la tensión. Métete en la cama desnudo con tu pareja y acuéstate con el pecho tocándose. El contacto piel con piel es una excelente manera de relajarse. Sincronicen sus ritmos respiratorios.

Sentirse no amado y juegos viendo TV

Uno de los mayores conflictos es sentirse no amado, pero puede que no siempre sea cierto que el otro no ama. Es probable que la rutina en esa otra persona o su estrés, le estén afectando.

El truco de cinco minutos, es ver televisión juntos, desnudos y acurrucados. Poco a poco, sentirán cómo se va avivando el deseo.

“Una encuesta reciente realizada por VoucherCodes encontró que las parejas con un televisor en su habitación tienen el doble de sexo que las que no lo tienen, y el 29 por ciento de ellos a menudo se apasionan en medio de un programa particularmente aburrido”, dice The Sun.

Menopausia y juguetes

Cuando el deseo baja por la menopausia, puedes hacer trucos con juguetes sexuales. También dedicar tiempo a mimos mutuos y al relax, soltar las cargas y dedicarse solo a ustedes. Es muy probable que los hijos ya no estén en casa, y lo están, ya están adultos y pasan más tiempo fuera. Esto les permitirá más tiempo a solas para vivir el fuego en la cama.

Ruta sexual

Con el tiempo, conocer tanto a tu pareja, puede conducir al aburrimiento, pero esto es algo que puedes aprovechar a tu favor para excitarlo con lo que sabes que le gusta.

“Un truco de cinco minutos es no guardar silencio en la cama, sino expresarse verbalmente y de forma no verbal, sobre todo lo que sientes”, es uno de los tips de la experta en The Sun.

Higiene

A veces es tanta la confianza con tu pareja, que hay quienes descuidan el aseo e higiene personal.

El truco de cinco minutos es darse una ducha con agua fría, esto sube la líbido, tanto en hombres como en mujeres. A ellos, les sube la testosterona y a ella, los estrógenos.

Dividir tareas

Cuando alguno de los dos está muy cansado por el exceso de labores, se ve afectada la vida sexual. Si hay una división equitativa de tareas, también suben las ganas de tener sexo.