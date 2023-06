Amazon está considerando lanzar plan de menor costo con publicidad en Prime Video

Amazon Prime Video es un servicio de transmisión que ofrece una amplia variedad de películas, series de televisión y contenido original. Es parte del paquete de membresía de Amazon Prime, que incluye beneficios adicionales como envío gratuito en compras elegibles, acceso a Prime Music y Prime Reading, entre otros.

A través de un nuevo reporte de Wall Street Journal (via New York Post), se ha revelado que Amazon se está preparando para lanzar planes de menor costo que incluyan anuncios.

Informe

De acuerdo con el informe, el tema de la implementación de paquetes con anuncios se ha discutido por varias semanas en la compañía, esto para ir al paso de sus rivales que son otros servicios de transmisión como Netflix y Disney+. El negocio del streaming se ha enfrentado a la disminución de suscriptores en los últimos meses, por lo que las empresas están buscando nuevas medidas para no perder a sus clientes y ganar nuevas suscripciones.

El informe de Wall Street Journal también menciona que Amazon estaba manteniendo conversaciones con Paramount Global y Warner Bros Discovery sobre la adición de planes basados en anuncios de sus servicios de transmisión a través de Prime Video Channels. Ross Benes, la analista principal de Insider Intelligence, dijo lo siguiente acerca de la estrategia de Amazon:

Amazon Prime Video

Fue lanzado por Amazon en 2006 como un servicio de alquiler y compra de videos en línea. Sin embargo, en 2011, se introdujo el modelo de suscripción mensual, que permitía a los miembros acceder a un catálogo de contenido de video en línea ilimitado por una tarifa fija.

El servicio ha evolucionado a lo largo de los años y se ha convertido en una plataforma popular para ver películas y programas. Este ofrece una amplia selección de contenido, que incluye películas de Hollywood, programas de televisión populares, documentales, series originales y contenido infantil.

Ventajas

Una de las ventajas de Amazon Prime Video es su biblioteca de contenido original. La plataforma ha invertido significativamente en la producción de series y películas exclusivas, muchas de las cuales han recibido aclamación crítica y han ganado premios. Algunos ejemplos destacados incluyen The Marvelous Mrs. Maisel, Fleabag, The Boys, The Boys Presents: Diabolical, Invincible, Mozart in the Jungle, Daisy Jones & the Six, The Power, The Consultant, The Devil’s Hour, The Underground Railroad, Bosch, Tales from the Loop, The Wilds, Night Sky, y The Man in the High Castle, entre muchos otros.

Alquiler y compra de películas y programas

Además de su biblioteca de contenido on demand, Amazon Prime Video también ofrece la opción de alquilar o comprar películas y programas de televisión más recientes que no están incluidos en la suscripción mensual. Esto permite a los usuarios acceder a un catálogo más amplio y ver contenido que puede no estar disponible de forma gratuita en otros servicios de transmisión.

Amazon Prime Video está disponible en una variedad de dispositivos, incluyendo teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras, dispositivos de transmisión de medios como Fire TV Stick y televisores inteligentes compatibles. También es posible descargar contenido para verlo sin conexión en dispositivos móviles, lo que resulta conveniente para aquellos que desean disfrutar de películas y programas mientras viajan.