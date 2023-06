Clave mantenerse hidratado para evitar un golpe de calor ante las altas temperaturas

La altas temperatura fuera de lo normal que se han estado experimentado en la Isla estos días, claramente pueden afectar la salud y llevarte a experimentar lo que se conoce como un golpe de calor. Para evitarlo, el doctor Miguel Magraner, director de medicina Interna del Hospital de Damas en Ponce, identifica cuáles son las señales y cómo se puedes prevenirlo.

Magraner, médico internista, indicó que las poblaciones más vulnerables son los niños y los adultos mayores. Para estos días de extremo calor, enfatizó en el cuidado de los adultos, puesto que muchos de ellos pierden la capacidad de sed y no se hidratan.

“Otros están limitados a la nevera porque tienen problemas funcionales, si les da sed, no pueden llegar Por lo tanto, con estas temperaturas fuera de lo normal se van a deshidratar y puede ocurrir un ciclo que a la larga puede iniciarse con dolor de cabeza, malestar general y pueden hasta colapsar”, dijo.

Enfatizó estar atentos a los que utilizan medicamentos, pues muchos de ellos son diuréticos que aceleran el proceso de deshidratación.

Señales de alerta

Dolor de cabeza

Sudoración

Mareo

Boca seca

Confusión o falta de capacidad para tomar decisiones

Con la deshidratación se pueden empeorar los problemas de memoria.

“Los adultos se confunden y no puede tomar decisiones ágilmente. Eso puede ser un síntoma de alarma”, destacó del doctor Magraner.

El doctor recalcó la importancia de prevenir para evitar la llegada a una sala de emergencia.

“Por eso es la lo importante de su intervención de que nuestras poblaciones en riesgo se hidraten apropiadamente y eviten ir a los hospitales. Yo creo que es lo fundamental la prevención aquí”, dijo.

Por otro lado, manifestó que quienes trabajan en el exterior y los niños en campamentos de veranos deben hidratarse constantemente. Para ello recalcó que es recomendable que sean entre 6 a 8 vasos al día al igual que los adultos.

“Los que están en la calle, los niños también son vulnerables, siguen haciendo ejercicio o se pasan corriendo para arriba y para abajo. No se hidratan adecuadamente. Y esto es bien importante para que sus tutores o los que están en sus campamentos puedan reconocer que estos niños deben tener una hidratación frecuente. Y vamos a llamar frecuente 6 a 8 vasos de agua al día”, señaló.

Cómo protegerte

Aquellas personas que sus trabajos requieren exposición constante al exterior, advirtió que deben protegerse con ropa adecuada y sombreros. Recomendó ropa con la que no pueda transpirar agresivamente e hidratarse adecuadamente.

Insistió en que deben hidratarse previo al inicio de sus labores y detenerse periódicamente para hacerlo. Si la persona se encuentra en actividad física, haciendo ejercicios, pueden tomar suplementos para recuperar la pérdida de electrolitos.

“Eso les puede ayudar a evitar colapsar”, dijo el médico internista, quien asegura que los llamados ´heat stroke´ pueden ocurrir frecuentemente en las personas que están expuestas constantemente a las altas temperaturas.

“Antes del inicio de su labor deben tomar agua y hacer su parada de cada hora o dos horas y volver a hidratarse, no solamente ahora con el calor excesivo, vamos a hablar ahora de los que hacen deporte, o un simple juego como golf, que es típicamente común que no tomen agua durante su ronda. Y desgraciadamente algunos amigos de las comunidades utilizan, por ejemplo, tomar cerveza u otra bebida. El alcohol es un diurético, también. Lo que va a hacer es deshidratarlo. Lo que tienen que tomar es agua o bebida ya reforzadas con electrolitos para poder evitar desórdenes de electrolitos, y no colapsar. Así que al inicio y periódicamente durante las labores”, recalcó.

Productos que se deben evitar

Alcohol

Cerveza

Refrescos

Para hidratarse

De 6 a 8 vasos de agua diariamente

Los niños pudieran tomar más vasos

Personas que se ejercitan

Tomar suplementos con electrolitos