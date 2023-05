Influencer muere tras realizar peligroso reto de consumir botellas con más de 30% de alcohol

Un influencer falleció después de realizar un peligroso reto en la plataforma TikTok que trataba de consumir varias botellas alcohólicas de alta graduación con alrededor de 30% a 60%.

El creador de contenido se encontraba en directo mientras realizaba este peligroso reto.

Sanqiange, un influencer murió trás beberse varias botellas de licor chino con 50% de alcohol. Ahora creen que era un licor trucho. pic.twitter.com/uCmjCt4vxJ — AvisoFúnebre (@AvisoFunebre) May 28, 2023

Sus fans en el chat le estaban indicando los riesgos que estaba asumiendo sin lograr captar su atención. Las autoridades indicaron que pasadas las 12 horas de haber realizado el reto, la familia de Sanqiange encontraron al influencer sin vida en su habitación. Los videos del reto ya no se encuentran disponibles después de que la plataforma los eliminara.

Uno de los amigos de Sanqiange indicó que: “No sé cuánto había consumido antes de sintonizar el programa. Pero en la última parte del video, le vi terminarse tres botellas antes de empezar con una cuarta”, dijo el amigo, identificado solo como Zhao, a Shangyou News.

¿En qué consistía este reto?

En el continente asiático, la mayoría de creadores de contenido, encontraron un nuevo reto el cual envolvía a la participación de sus fans, concretamente debían tomar una botella de ‘Baijiu’ (licor chino con 40-50% de alcohol) dependiendo de las donaciones que hacían los espectadores.

Esta no sería la primera vez que un influencer fallezca al querer realizar un peligroso reto.

La influencer Sofía Cheung murió tratando de tomarse una selfie en una cascada

La influencer Sofía Cheung tenía 32 años falleció el fin de semana al intentar tomarse una selfie en una cascada. Su pasión era tomarse impactantes fotos en los lugares más hermosos del planeta. Lo hacía desde las alturas de las montañas y acantilados. Todas estas imágenes fueron compartidas en su cuenta de Instagram, pero ya no habrán más luego de este fatal desenlace.

La tragedia de la joven influencer se dio en el punto más alto del parque Ha Park Lai, de Hong Kong, China. El reporte policial indica que el pasado viernes Sophia llegó junto a un grupo de amigos hasta el parque. Luego de unas horas decidieron subir hasta un punto llamado Pineapple Mountain, el más alto en todo el lugar.

Justo allí la joven se acercó hasta la cascada del río Tsing Dai, con el objetivo de tomarse una selfie desde las alturas. No obstante, resbaló en una de las rocas y tuvo una caída de cinco metros.S us acompañantes rápidamente llamaron a los servicios de emergencia del parque, pero ellos no pudieron hacer mucho por salvar la vida de la influencer.