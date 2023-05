Airbnb bloquea reservaciones para evitar fiestas en el fin de semana largo

Ante el fin de semana largo, que muchos aprovechan para vacacionar, la empresa AirBnb recordó a los usuarios de la plataforma de hospedajes que las fiestas están prohibidas.

AriBnb anunció medidas destinadas a reducir el riesgo de fiestas perjudiciales y no autorizadas en Puerto Rico, ya que la plataforma sigue marcando una línea fuerte contra las fiestas mientras promueve los viajes responsables.

Una de las medidas es el bloqueo de determinadas reservaciones de 1 y 2 noches durante el fin de semana del Día de la Recordación y el fin de semana del 4 de julio para espacios completos en Puerto Rico y en todo Estados Unidos. Estas defensas amplificadas afectan a las reservaciones identificadas como potencialmente de mayor riesgo, complementando a los otros sistemas de prevención de fiestas y la prohibición de fiestas en Airbnb.

El año pasado, Airbnb puso a prueba una iniciativa similar durante los fines de semana del Día de la Recordación y del 4 de julio, y la plataforma estima que estos esfuerzos redujeron el número de fiestas perjudiciales.

En Puerto Rico, alrededor de 400 personas se vieron disuadidas al tratar de reservar espacios completos durante el fin de semana del Día de la Recordación gracias a estas medidas de defensa.

Tripadvisor reconoce “B&B” del Viejo San Juan como el mejor del Caribe

“El mejor de los mejores”, sin duda alguna los turistas que vienen a la isla quedan encantados con Puerto Rico y eso lo demuestra la plataforma líder de turismo global “Tripadvisor” que reconoció al hospedaje (B&B), Casa Sol del Viejo San Juan como el mejor del Caribe.

Según la plataforma, Casa Sol obtuvo el primer lugar entre los 25 Bed and Breakfast con mayor puntuación en la región del Caribe, al lograr un perfecto en los criterios de localización, limpieza, servicio y valor por su dinero.

“Otorgamos Travellers’ Choice Best of the Best a hoteles con un alto volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Cada ganador ha superado nuestros rigurosos estándares de confianza y seguridad”, indicó la plataforma en una comunicación enviada a los propietarios de Casa Sol, Eddie Ramírez y Margarita Pastor.

