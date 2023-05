Tripadvisor reconoce “B&B” del Viejo San Juan como el mejor del Caribe

“El mejor de los mejores”, sin duda alguna los turistas que vienen a la isla quedan encantados con Puerto Rico y eso lo demuestra la plataforma líder de turismo global “Tripadvisor” que reconoció al hospedaje (B&B), Casa Sol del Viejo San Juan como el mejor del Caribe.

Según la plataforma, Casa Sol obtuvo el primer lugar entre los 25 Bed and Breakfast con mayor puntuación en la región del Caribe, al lograr un perfecto en los criterios de localización, limpieza, servicio y valor por su dinero.

“Otorgamos Travellers’ Choice Best of the Best a hoteles con un alto volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Cada ganador ha superado nuestros rigurosos estándares de confianza y seguridad”, indicó la plataforma en una comunicación enviada a los propietarios de Casa Sol, Eddie Ramírez y Margarita Pastor.

De acuerdo con la plataforma en línea, menos del 1% de los 8 millones de hospederías registradas en Tripadvisor reciben el premio Best of the Best, sinónimo de que alcanzaron el más alto nivel de excelencia en hospitalidad. Son los propios visitantes los que deciden hacer pública su calificación a las hospederías.

“Nos emociona y enorgullece saber que lo que hacemos con tanta pasión y dedicación es reconocido por nuestros huéspedes. Nuestro objetivo siempre es superar sus expectativas, brindando un servicio de excelencia y creando experiencias que perduren una vida. Para nosotros vale mucho el compartir, conversar y escuchar sus intereses. Muchas veces, la hospitalidad trasciende para convertirse en lazos de amistad”, expresó Ramírez, quien ha dedicado más de 40 años de su vida profesional a la industria turística.

Casa Sol es el primer Bed & Breakfast que se estableció en la legendaria ciudad colonial hace 10 años. Desde entonces, Ramírez y Pastor se han distinguido no solo por hacer que sus huéspedes tengan una experiencia acogedora, sino por ser mentores de hospederías similares alrededor de Puerto Rico. En esta edificación colonial bellamente restaurada, los propietarios cultivan diferentes alimentos que, junto a otros productos locales, utilizan para confeccionar los desayunos que sirven a sus visitantes.

En octubre del 2022, Casa Sol también fue reconocida por la Compañía de Turismo de Puerto Rico con el premio de “Excelencia en Servicio”, durante el “Minority Enterprise Development Week” de la Cámara de Comercio de Estados Unidos.