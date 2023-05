Mujeres deben someterse a mamografías desde los 40 años para detectar el cáncer, según expertos

Las mujeres deben someterse a mamografías para detectar el cáncer de pecho cada dos años a partir de los 40, según el borrador de las nuevas directrices publicadas por el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos, un equipo independiente de expertos que asesora al Departamento de Salud de Estados Unidos.

El documento rebaja así la edad inicial de 50 años recomendada actualmente para estas pruebas.

La última guía de los expertos, de 2016, aconsejaba exámenes cada dos años a partir de los 50, pero también señalaba que las mujeres de 40 podían consultar al médico sobre la posibilidad de someterse a estos exámenes, especialmente si tenían antecedentes familiares de cáncer de mama.

Según los expertos del grupo de trabajo, este cambio es el resultado de nuevas pruebas científicas. La tasa de cáncer de mama entre las mujeres de 40 a 49 años aumentó un 2% por año, en promedio, de 2015 a 2019, según el Instituto Nacional del Cáncer. El grupo de trabajo estima que las nuevas normas podrían prevenir al menos una muerte adicional por cáncer de mama por cada 1,000 mujeres.

“Con esta nueva recomendación, se salva un 20% más de vidas para todas las mujeres”, dijo Wanda Nicholson, vicepresidenta del grupo.

La recomendación no aplica a las mujeres que ya han sufrido cáncer de mama, a las que han tenido una anomalía en una biopsia previa, a las expuestas a radiación torácica a una edad temprana, y a quienes tienen un marcador genético de cáncer de mama que podrían necesitar someterse apruebas con mayor frecuencia.

Muchos radiólogos creen que estas nuevas recomendaciones no son suficientes. “Están dando un paso en la dirección correcta, pero me preocupa [que no haya] periodicidad anual”, afirma Melissa Durand, profesora de Radiología en la Facultad de Medicina de Yale.

“El examen anual detecta la mayor cantidad de casos de cáncer cuando están en su tamaño más pequeño y cuando el tratamiento puede ser más eficaz”, dijo. “Si nos sometemos a pruebas cada dos años, pasaremos por alto algunos casos de cáncer”, explicó.

“No estamos de acuerdo con el grupo de trabajo”, dijo Stamatia Destounis, presidenta de la Comisión de Imágenes Mamarias del Colegio Estadounidense de Radiología.

El grupo publicó la semana pasada unas directrices que recomiendan que todas las mujeres consulten a su médico antes de los 25 años para determinar si deben someterse a pruebas de detección precoz.

También, recomendó a las mujeres con mamas densas, con un diagnóstico de cáncer de mama antes de los 50 años o con antecedentes de cáncer de mama se sometan a una resonancia magnética cada año.