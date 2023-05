Le rocía gas pimienta a su maestro por quitarle el teléfono

Una terrible y repudiada situación se viralizó en las redes este pasado fin de semana, luego de que a la red social TikTok, mayormente usada por adolescentes, llegara la historia de una estudiante en Tennessee, Estados Unidos, que agredió a su maestro por quitarle el teléfono en los pasillos de la escuela.

Se trató de una estudiante de la escuela Antioch High School, en Tennessee, según informó el medio New York Post. En el video, que ya circula por toda la web, se pudo ver como la joven atentó en contra de uno de sus maestros luego de que este le quitará su teléfono celular.

La joven estaría usando su teléfono para terminar una tarea

Según relató el citado medio, el incidente ocurrió porque, al parecer, la alumna estaba enviando varios mensajes de texto y se encontraba consultando Google para completar un trabajo escolar, cosa que no estaba permitido en clase.

Su maestro se dio cuenta de ello y le retiró el teléfono, lo que provocó la molestia de la joven, quien de inmediato se levantó de su lugar y encaró al profesor. Este salió del salón de clases para tratar de solucionar el problema, pero la estudiante llevaba en sus manos, escondida, una lata de gas pimienta, que terminó rociándole al maestro.

De inmediato, el docente cayó al suelo, diciendo que le ardían los ojos y comenzó a toser, al igual que otros chicos que presenciaron la escena.

Posteriormente, el maestro declaró a medios que está “harto, he tenido alumnos que me han cortado el cabello, que me han escupido, me han golpeado. Sentí el gas en mi cara, sobre todo en mi boca y oído, me hizo toser”, afirmó el profesor.

Además, aseguran que no es la primera agresión que recibe el profesor en ese centro educativo, varios internautas manifestaron su desacuerdo ante la actitud de la joven y por poner en riesgo la vida del docente.