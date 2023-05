Otro cohete de SpaceX será visto desde Puerto Rico esta madrugada

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) informó que otro cohete de la empresa Space Exploration Technologies, mejor conocida como SpaceX, será visto desde Puerto Rico durante esta madrugada.

La organización precisó que la astronave despegará desde el estado de la Florida con una trayectoria en dirección a la Isla, permitiendo su visibilidad, si las condiciones del tiempo lo permiten.

“Tarde esta noche (sábado para domingo) en algún momento entre la 1:07 a.m. y 1:15 a.m. se pudiera ver desde nuestra zona un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX que estará llevando al espacio a otro grupo de 56 satélites Starlink”, informó la SAC a través de sus redes sociales.

De no ser pospuesto el lanzamiento, el cohete, que mide 230 pies de alto, estaría despegando desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, a la 1:03 a.m.

La entidad indicó que el Falcon 9 será visible a simple vista mirando en dirección al noroeste, pero no muy alto en el cielo. Además, la SAC señaló que las personas pueden localizar en el cielo las estrellas que parecen formar la llamada “Cacerola Grande” en la “Osa Mayor” ya que el cohete aparecerá cerca del horizonte.

“A pesar de que pudiera estar nublado para diversas áreas de la Isla, sólo necesitamos poder tener visibilidad hacia esa parte del cielo noroeste, cerca de la parte inferior de la Cacerola Grande para lograr verlo, por lo que podemos intentarlo si las condiciones del tiempo lo permiten”, señaló la entidad educativa en Facebook.

Si es necesario, SpaceX confirmó que realizará otras oportunidades de lanzamiento el mismo día a las 2:44 a.m. y 4:25 a.m. Asimismo, lo harán el lunes a las 12:38 a.m., 2:19 a.m. y 4:00 a.m.

Anteriormente, en la primera etapa de la misión, la empresa estadounidense lanzó CRS-22, Crew-3, Turksat 5B, Crew-4, CRS-25, Eutelsat HOTBIRD 13G, mPOWER-a y Starlink.

Una vez se complete la primera etapa, el avión no tripulado quedará estacionado en el Océano Atlántico.

Como ocurre con todo lanzamiento de cohete, el despegue pudiera ser pospuesto incluso al último segundo por diversos factores, incluyendo las inclemencias del tiempo, según la entidad astronómica.