Lanzan nueva línea de trajes de baño “Isla 787″

Para Lyanne Montilla Dávila, mejor conocida como Kiki, Isla 787 es una marca que nace ante la necesidad de representanción de cuerpos latinos.

La joven de 22 años lanzará su marca de traje de baños hoy, viernes, con una colección de 11 piezas para hombre y mujeres.

“Si me fijo que estaban hecho [los traje de baños] para un tipo de cuerpo bien diferente al mío. Tengo curvas y encontraba que todos los traje de baños estaban hechos para un cuerpo bien distinto a lo que es el cuerpo latino”, indicó Montilla Dávila sobre la idea de Isla 787.

Los traje de baños son de diseños distintos entre cuatro bikinis, dos traje de baño completos, tres shorts, dos largos y dos rashguards. Algunos contarán con detalles de baños de oro de 14 quilates. También, tendrán un rango de tamaños desde Small hasta X-Large que contarán con precios desde $70 hasta $130.

Asimismo, explicó que esta oferta nueva solo será por tiempo limitado pues cuando se acaben estrenará nuevas líneas y diseños.

Sobre su desempeño, la también estudiante de mercadeo y cosmetología abundó que está sería su primera experiencia como emprendedora, pero se siente segura de su labor, pues logró crecer su imagen en las redes sociales como influencer y ha colaborado con distintas marcas.

Montilla Dávila cuenta con un total de 50 mil seguidores en la red social de Instagram en la cual comparte contenido de estilo de vida, moda y su pasión, la playa.

“A mi me gusta tomar decisiones a fondo de cuál es la personalidad de la marca y no tanto sugerir, si no yo ser la creadora, la de la idea”, explicó Kiki sobre la razón de ser emprendedora.

El lanzamiento de Isla 787 estará de la mano con una colaboración de joyería por la diseñadora Carla Michelle Santiago.

“Hace como tres meses Carla Michelle me hizo el acercamiento para colaborar como influencer para un proyecto que ella estaba trabajando. Nos conocimos y tuvimos una química brutal y seguimos colaborando en diferentes proyectos. Cuando le hablé sobre Isla 787 surgió la idea de trabajar una línea de prendas inspiradas en los colores y diseños de nuestra marca”, detalló.

La joyería incluirá pulseras, pantallas, collares y cadenas de cuerpos. Los productos de Isla 787 estarán disponibles para la venta mañana, sábado, 13 de mayo, desde el mediodía, a través de la página web isla787store.com