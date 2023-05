Bocadillos Lingüísticos: A la... ¿interperie o intemperie?

Cómo lo dice usted: ¿inteRperie o inteMperie? Habría que investigar, pero me luce que mucha gente en Puerto Rico (eruditos y literatos incluidos) dice y escribe inteRperie con R. Pero..., si la busca en el diccionario de la IRREAL, la va a encontrar con M: inteMperie. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Capricho de académicos? ¡NO! Esta vez los vamos a declarar inocentes. ¿Entonces?

Bueno, pues sucede que estamos confundiendo dos prefijos latinos distintos; in- que significa en, (además de negación, no lo podemos negar) y el prefijo inter-, que significa entre. Destripemos la palabra para verla por dentro y así entender el asunto mejor. IN-TEMPERIE se divide en su prefijo in- y la palabra temperie. Es decir, ¿ENTRE TEMPERATURAS? ¿O entre techos?

Veamos... La rarísima temperie significa “estado de la atmósfera según los diversos grados de calor (...)”. Nos llega de la latina temperies (temperatura), y entre sus familiares cercanos está templar, temperamento, temporero tiempo, temprano, etc. (¿ve la M?).

En fin, que por un fenómeno muy productivo que se conoce como analogía léxica, tendemos (además de ropa) a adaptar fonéticamente algunas palabras. El asunto también se conoce como atracción paronímica (que se asemejan). Seco le llama etimología popular. Hay muchos: esparatrapo, ideosincrasia, preveer, destornillarse... . InteRperie ocurre por analogía con inter- . ¿Bien o mal? Mire, a la inteMperie o a la inteRperie, quedarse sin techo, en la calle... eso es lo que está más que mal; una tragedia.

