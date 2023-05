Revista Vogue abrió casting online para ser modelo de la marca

Vogue es la revista de moda de alta gama más importante del mundo y actualmente se publica en 20 países. Está considerada la ‘biblia de la moda´ y es el gran referente dentro de las publicaciones de este medio.

📸 #NeslihanAtagül en la portada de la revista Vogue. pic.twitter.com/sKWNFSUYiI — Series Turcas España (@Turcas_Es) May 9, 2023

La revista también está dedicada a las pasarelas y tendencias de artistas y figuras del espectáculo y abrió un casting online para reclutar modelos.

Mediante un formulario en su página web, llenaron toda la información solicitada por los representantes de la marca. Lo primordial es que las mujeres que se postularon fueran de 18 años, realizar un video corto y enviar fotografías.

El estilo de Vogue no es el de mujeres perfectas, incluso en la publicación oficial de su cuenta de Instagram, reseñaron: “¡Estás invitado a entrar en la búsqueda global de modelos de #VogueOpenCasting, Vogue! Los solicitantes solo necesitan ser mayores de 18 años, puedes venir de cualquier parte del mundo, no necesitas firmar en una agencia, y no hay cuota de entrada”.

¿Qué marcas aparecen en la revista Vogue?

La revista ofrece reportajes de las marcas de moda más importantes, como Christian Dior, Prada, Chanel, Gucci, D&G, Valentino, Fendi y Givenchy, además de las últimas tendencias de jóvenes diseñadores de moda como Julien Fournié, Ricardo Tisci o Olivier Theyskens. Utilizan modelos famosas como Gisele Bündchen y Kate Moss.

En relación a la selección, anunciaron que: “En el mes de junio un comité selecto de editores, estilistas, directores de casting y otros profesionales de la industria elegirán a los finalistas que se convertirán en la #VogueOpenCasting Clase de 2023. Este grupo, entre otras oportunidades, aparecerá en una sesión de fotos que se ejecutará en ediciones globales de Vogue y recibirá continuos mentores y apoyo”, agregaron.

Esta es la oportunidad soñada para quienes realmente quieren ser modelos de este espacio que se puede ver en todo el mundo.

¿Quién es la portada de Vogue del mes de mayo?

En el mes de mayo Isabel Allende, una escritora chilena, es la imagen de portada de la revista Vogue México y Latinoamérica. En esa entrevista anunció el lanzamiento en junio de su más reciente novela: “El viento conoce mi nombre”.