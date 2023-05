VOCES anuncia alianza con el Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR en estudio ‘All of Us’

Salud. VOCES anuncia alianza con Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la UPR en estudio 'All of Us'. (Suministrada.)

La Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico, VOCES, anunció el martes, su alianza con el Hospital del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico en la inauguración del Centro Comunidades Saludables. La colaboración busca promover la participación en el estudio de medicina de precisión All of Us en Puerto Rico.

“La participación de latinos es fundamental en estudios para futuras vacunas y tratamientos de enfermedades”, expresó un portavoz de VOCES durante la inauguración en Plaza Las Américas. Los interesados pueden iniciar el registro en el Centro Comunidades Saludables tras recibir orientación y ver la exhibición sobre la investigación.

El programa All of Us, impulsado por el Instituto Nacional de Salud (NIH), busca reclutar un millón de participantes en Estados Unidos para crear la base de datos de salud más grande y diversa de la historia. La medicina de precisión estudia genes, proteínas y otros factores personales para mejorar diagnósticos y tratamientos de enfermedades.

Para participar, los interesados deben registrarse, realizar entrevistas, consentir la toma de muestras biológicas y físicas y completar encuestas de salud. Los participantes recibirán reportes genómicos gratuitos, incluyendo un reporte de farmacogenética y otros sobre riesgos de enfermedades hereditarias.

Para más información o participar en el estudio All of Us, visite el Centro de Comunidades Saludables de VOCES PR en Plaza Las Américas, escriba a allofus@vocespr.org o llame al 1-800-981-0084.